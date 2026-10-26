जोड़ों में दर्द या अर्थराइटिस? इन 5 चेतावनी संकेतों को न करें नजरअंदाज

अगर आपको रोजमर्रा के काम जैसे चलना, बैठना या उठना- बैठना करते समय कमजोरी महसूस होती है तो इसे नजरअंदाज न करें।

यह भी एक अहम संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के जोड़ों में सूजन बढ़ रही है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते सही उपचार मिल सके और बीमारी का असर न बढ़े।

इससे आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं और अपनी सामान्य जीवनशैली को बरकरार रख सकते हैं।