जोड़ों में दर्द या अर्थराइटिस? इन 5 चेतावनी संकेतों को न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
जोड़ों का दर्द होना आम बात है, लेकिन अगर यह लगातार और बढ़ता जा रहा है तो यह अर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 40 साल से ऊपर के लोगों में इसका खतरा अधिक होता है। आइए आज हम आपको जोड़ों के दर्द से जुड़ी कुछ चेतावनी संकेतों के बारे में बताते हैं।
#1
सुबह उठने पर जकड़न महसूस होना
अगर आपको सुबह उठने पर अपने हाथों, पैरों या घुटनों में जकड़न महसूस होती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत अर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है।
सुबह के समय जकड़न का अनुभव होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जोड़ों में सूजन बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि आपके जोड़ों में सूजन बढ़ रही है।
अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#2
रोजमर्रा के कामों में कमजोरी आना
अगर आपको रोजमर्रा के काम जैसे चलना, बैठना या उठना- बैठना करते समय कमजोरी महसूस होती है तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह भी एक अहम संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के जोड़ों में सूजन बढ़ रही है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते सही उपचार मिल सके और बीमारी का असर न बढ़े।
इससे आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं और अपनी सामान्य जीवनशैली को बरकरार रख सकते हैं।
#3
काम करने में मुश्किल होना
अगर आपको अपने रोजाना के काम करने में मुश्किल हो रही है, जैसे कि कोई भारी सामान उठाना या लंबे समय तक खड़े रहना तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह भी अर्थराइटिस का एक अहम संकेत हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके काम करने की क्षमता कम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते सही उपचार मिल सके और बीमारी का असर न बढ़े।
#4
बैठने या खड़े होने में परेशानी होना
अगर आपको बैठने या खड़े होने में परेशानी हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी एक अहम संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के जोड़ों में सूजन बढ़ रही है।
अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बैठने या खड़े होने पर दर्द बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते सही उपचार मिल सके और बीमारी का असर न बढ़े।
#5
रात को सोने में दिक्कत होना
अगर आपको रात को सोने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि करवटें लेने पर दर्द बढ़ रहा हो या किसी खास स्थिति में सो नहीं पा रहे हों तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह भी अर्थराइटिस का एक अहम संकेत हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि रात को सोने में दिक्कत हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते सही उपचार मिल सके और बीमारी का असर न बढ़े।