खास मौकों पर आप बना सकते हैं देसी जोधपुरी लड्डू, जानिए इसकी आसान रेसिपी

जोधपुर का देसी लड्डू एक मशहूर मिठाई है, जो अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। यह मिठाई खासतौर से त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। देसी घी, सूजी और बादाम के मेल से बने इस लड्डू का स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। आइए आज हम आपको इस लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 सूजी भूनें देसी जोधपुरी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को भूनना होता है। इसके लिए एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें और उसमें सूजी डालें। इसे मध्यम आंच पर लगातार हिलाते हुए हल्का भूरा होने तक भूनें। यह प्रक्रिया लगभग 10-15 मिनट तक चल सकती है। सूजी को अच्छे से भूनने से उसमें मेवे जैसा स्वाद आएगा, जो लड्डू को खास बनाएगा। ध्यान रखें कि सूजी जलनी नहीं चाहिए, इसलिए इसे धीमी आंच पर भूनें।

#2 चीनी और पानी का करें इस्तेमाल अब एक अलग बर्तन में पानी और चीनी का इस्तेमाल करके चाशनी तैयार करें। इसके लिए एक कप पानी में 2 कप चीनी डालें और इसे उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। चाशनी तैयार होने के बाद उसे ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि चाशनी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लड्डू टूट सकते हैं। सही चाशनी वह होती है, जो हाथों पर चिपके, लेकिन बर्तन में नहीं।

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#3 बादाम और इलायची पाउडर मिलाएं जब चाशनी ठंडी हो जाए तो उसमें इलायची पाउडर मिलाएं। इलायची पाउडर से लड्डुओं को एक खास खुशबू मिलेगी, जो इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाएगी। इसके बाद इसमें कटे हुए बादाम डालें। बादाम लड्डुओं को कुरकुरा बनाएंगे और उनका स्वाद बढ़ाएंगे। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री एकसाथ मिल जाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत गीला न हो, क्योंकि इससे लड्डू ठीक से नहीं बन पाएंगे और टूट सकते हैं।

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