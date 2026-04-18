घर के गार्डन में आसानी से उगाई जा सकती है जिकामा, जानिए इसके लिए जरूरी बातें

जिकामा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप अपने घर के गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। यह सब्जी न केवल खाने में अच्छी लगती है, बल्कि इसमें कई सेहत के फायदे भी होते हैं। जिकामा का इस्तेमाल आमतौर पर सलाद या सूप में होता है। आइए जानते हैं कि जिकामा को उगाने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही जगह चुनें जिकामा को उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही जगह चुननी होगी। यह पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए अपने गार्डन में ऐसी जगह चुनें जहां दिनभर सूरज की रोशनी मिल सके। इसके अलावा जिकामा को बढ़ने के लिए अच्छी मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि पौधे को पर्याप्त पानी मिले, लेकिन अधिक गीलापन से बचें। जिकामा को अच्छे से बढ़ने के लिए 6-8 घंटे की धूप चाहिए होती है।

#2 बीज बोना जिकामा के बीज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार करें। इसके लिए मिट्टी में खाद डालकर नरम करें और फिर 1-2 इंच गहरे गड्ढे बनाकर उनमें बीज डालें। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 6 इंच की दूरी होनी चाहिए ताकि पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बीज बोने के बाद हल्का पानी छिड़कें ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन अधिक गीली न हो।

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#3 नियमित देखभाल जिकामा के पौधों की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हर दिन सुबह या शाम समय निकालकर पौधों को पानी दें और उनकी स्थिति पर ध्यान दें। अगर कोई पत्तियां मुरझा रही हों या गीली हों तो उन्हें हटा दें ताकि अन्य पत्तियां स्वस्थ रहें। इसके अलावा समय-समय पर खाद डालते रहें ताकि पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें। इस तरह आप आसानी से अपने गार्डन में जिकामा उगा सकते हैं।

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#4 कीड़ों से बचाव जिकामा के पौधों को कीड़ों से बचाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए समय-समय पर अपने पौधों की जांच करते रहें और अगर कोई कीट दिखाई दें तो तुरंत कार्रवाई करें जैसे कि नीम का तेल या अन्य जैविक उपायों का उपयोग करके उन्हें हटाएं। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी फसल देंगे।