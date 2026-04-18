घर पर आसानी से बनाया जा सकता है जापानी सॉफले पैनकेक, जानिए तरीका

पैनकेक एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते में खा सकते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी जापानी सॉफले पैनकेक का स्वाद लिया है? अगर नहीं तो यह आपके लिए एक नया और मजेदार अनुभव हो सकता है। जापानी सॉफले पैनकेक अपनी मुलायम और हल्की बनावट के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम आपको जापानी सॉफले पैनकेक बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनट में घर पर बना सकते हैं।

सामग्रियां इसके लिए जरूरी है इन चीजों का होना 1) एक चौथाई कप मैदा 2) एक तिहाई कप दूध 3) दो बड़ी चम्मच चीनी 4) एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर 5) आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस 6) मक्खन या तेल (पैन पर लगाने के लिए) 7) आपकी पसंदीदा सजावट जैसे मेपल सिरप, फल या चॉकलेट सॉस 8) दूध ध्यान दें: दूध और चीनी की मात्रा को अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा करें।

स्टेप-1 इस तरह से शुरू करें विधि की शुरूआत सबसे पहले दूध को कटोरे में डालें और उसे तब तक फेंटे जब तक वह हल्का और फूला हुआ न हो जाए। इसके बाद वनीला एसेंस और चीनी मिलाएं, फिर इस मिश्रण में मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।

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स्टेप-2 अब पैनकेक मिश्रण को ऐसे मिलाएं अब दूध के फेंटे हुए भाग को मैदे वाले मिश्रण के कटोरे में डालकर धीरे-धीरे मिलाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा न फेंटे क्योंकि इससे पैनकेक का हल्कापन कम हो जाएगा। मिश्रण तैयार होने के बाद गैस पर नॉन स्टिक पैन रखें और उसमें थोड़ा-सा मक्खन या तेल फैलाएं। इसके बाद पैन में एक-दो बड़ी चम्मच पैनकेक मिश्रण डालें और इसे धीमी आंच पर पकने दें।

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