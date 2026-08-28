जन्माष्टमी: बच्चों को इस त्योहार का हिस्सा बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाला त्योहार है। इस बार यह 4 सितंबर को मनाई जाएगी। इस अवसर पर कई लोग अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार पर बच्चों को शामिल करना भी एक अच्छा विचार हो सकता है? आइए जानते हैं कि कैसे इस त्योहार पर बच्चों को शामिल किया जा सकता है।
#1
कृष्ण की कहानियां सुनाएं
जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा है, इसलिए आप अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं।
आप उन्हें कान्हा के लीलाओं के बारे में बता सकते हैं और कैसे उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। इससे बच्चे न केवल मनोरंजन करेंगे, बल्कि जरूरी जीवन पाठ भी सीखेंगे।
इसके अलावा आप उन्हें कृष्ण की शिक्षाओं और गुणों के बारे में भी बता सकते हैं।
#2
कृष्ण का भेष बनाएं
बच्चे हमेशा नए-नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इस मौके पर उन्हें भगवान कृष्ण का भेष पहनाकर आप उनका उत्साह दोगुना कर सकते हैं।
इसके लिए आप बाजार से छोटे-छोटे धोती-कुर्ते, बांसुरी, मोरपंख और मथुरा की छड़ी खरीद सकते हैं।
इसके बाद अपने बच्चे को इन कपड़ों में सजाएं और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाएं। इससे आपका बच्चा न केवल खुश होगा, बल्कि त्योहार का हिस्सा भी बन जाएगा।
#3
दही हांडी बनाएं
दही हांडी का उत्सव भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने मथुरा के लोगों को दही हांडी तोड़ने के लिए ऊंचे स्थानों पर चढ़कर मटकाया था।
अगर आपके घर में ज्यादा बच्चे हैं तो आप इस उत्सव को उनके साथ मना सकते हैं।
इसके लिए किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें छोटी-छोटी मिठाइयां डालें और बच्चों को एक रस्सी बांधकर उस पर चढ़ने दें ताकि वे हांडी को तोड़ सकें।
#4
नृत्य और गाने का आयोजन करें
जन्माष्टमी पर 'दही हांडी' के साथ-साथ 'रासलीला' का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कहानियों का मंचन किया जाता है।
आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा-सा नाच-गाना का आयोजन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बच्चों को कृष्ण से जुड़ी कहानियों के गाने सुनाएं और उन्हें खुद भी गवाएं।
यकिन मानिए इससे आपका बच्चा न केवल खुश होगा, बल्कि त्योहार का हिस्सा भी बन जाएगा।
#5
मिठाइयां बनाएं
जन्माष्टमी पर माखन मिश्री यानी मक्खन और मिठाई का सेवन करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अपने बच्चों के साथ मिलकर माखन मिश्री बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में थोड़ा-सा मक्खन और दूध का मावा डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर गैस पर रखे बर्तन में चीनी का पानी डालकर 5 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद इसमें पहले वाला मिश्रण डालकर इसे ठंडा करके परोसें।