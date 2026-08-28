बच्चों को जन्माष्टमी का हिस्सा बनाने के तरीके

जन्माष्टमी: बच्चों को इस त्योहार का हिस्सा बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 10:03 am Aug 28, 202610:03 am

क्या है खबर?

जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाला त्योहार है। इस बार यह 4 सितंबर को मनाई जाएगी। इस अवसर पर कई लोग अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार पर बच्चों को शामिल करना भी एक अच्छा विचार हो सकता है? आइए जानते हैं कि कैसे इस त्योहार पर बच्चों को शामिल किया जा सकता है।