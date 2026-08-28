जन्माष्टमी पर ऐसे बनाएं धनिया पंजीरी

जन्माष्टमी: इस बार बनाएं धनिया पंजीरी, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन अंजली 09:30 am Aug 28, 202609:30 am

क्या है खबर?

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 4 सितंबर को है। इस मौके पर कई लोग उपवास रखते हैं और रात 12 बजे धनिया पंजीरी से अपने उपवास को तोड़ते हैं। इस तरह से धनिया पंजीरी मुख्य प्रसाद है। धनिया पंजीरी में सूखे मेवे, मसाले और गुड़ का मेल होता है, जो इसे खास बनाता है। अगर आपको यह पंजीरी बनानी नहीं आती है तो आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।