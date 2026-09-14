जैम बनाम जेली: जानिए दोनों के बीच का अंतर और इन्हें बनाने के तरीके

जैम बनाने के लिए फलों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन्हें एक पैन में चीनी और नींबू के रस के साथ डालें और मध्यम आंच पर पकाएं।

जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए तब तक इसे लगातार हिलाते रहें। जब जैम तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करके साफ जार में भर लें और फ्रिज में रख दें।

आपका घर का बना जैम तैयार है और इसे कई दिनों तक स्टोर किया जा सकता है।