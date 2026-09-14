जैम बनाम जेली: जानिए दोनों के बीच का अंतर और इन्हें बनाने के तरीके
क्या है खबर?
जैम और जेली दोनों ही फलों से तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनकी बनावट और स्वाद में खासा अंतर होता है। जैम गाढ़ा होता है और इसमें फल के टुकड़े होते हैं, जबकि जेली चिकनी होती है और इसमें फल के टुकड़े नहीं होते। इस लेख में हम जानेंगे कि दोनों के बीच क्या अंतर है और इन्हें बनाने का सही तरीका क्या है। इन दोनों को खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा।
अंतर
जैम और जेली के बीच का अंतर
जैम और जेली के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी बनावट और सामग्री में है। जैम में फलों के टुकड़े होते हैं और यह गाढ़ा होता है, जबकि जेली चिकनी होती है और इसमें फलों के टुकड़े नहीं होते।
जैम बनाने के लिए फल, चीनी और कभी-कभी नींबू का रस या पेक्टिन का उपयोग होता है। जबकि जेली के लिए फलों का रस, चीनी और पेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है।
सामग्री
जैम बनाने के लिए जरूरी चीजें
जैम बनाने के लिए आपको फल (जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी या अंगूर), चीनी, नींबू का रस और कभी-कभी पेक्टिन की जरूरत होती है। पेक्टिन एक प्राकृतिक जेलन होता है, जो जैम को गाढ़ा बनाने में मदद करता है।
यह जरूरी नहीं है, लेकिन इससे जैम जल्दी सेट होता है और इसे ज्यादा समय तक रखा जा सकता है। आप चाहें तो बिना पेक्टिन के भी जैम बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है।
रेसिपी
जैम बनाने का तरीका
जैम बनाने के लिए फलों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन्हें एक पैन में चीनी और नींबू के रस के साथ डालें और मध्यम आंच पर पकाएं।
जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए तब तक इसे लगातार हिलाते रहें। जब जैम तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करके साफ जार में भर लें और फ्रिज में रख दें।
आपका घर का बना जैम तैयार है और इसे कई दिनों तक स्टोर किया जा सकता है।
सामग्रियां
जेली बनाने के लिए जरूरी चीजें
जेली बनाने के लिए आपको फलों का रस, चीनी और पेक्टिन की जरूरत होती है। अगर आपके पास पेक्टिन नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फलों के रस को छानकर उसमें चीनी और पेक्टिन मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक पैन में मध्यम आंच पर पकाएं। जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए इसे लगातार हिलाते रहें।
जब जेली तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करके साफ जार में भर लें।
लाभ
सेहत के लिए फायदे
जैम बनाम जेली, दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जब इन्हें संतुलित मात्रा में खाया जाए। हालांकि, इनमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इनका अधिक सेवन करने से बचना चाहिए।
बेहतर होगा कि आप इन्हें कभी-कभार ही खाएं। इस प्रकार जैम बनाम जेली, दोनों ही अपने-अपने तरीके से स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं।
इन्हें बनाना आसान है और यह आपके भोजन या स्नैक्स में एक नया स्वाद जोड़ सकते हैं।