कटहल बनाम ड्यूरियन: जानिए इन दोनों फलों में से किसका सेवन है ज्यादा फायदेमंद

कटहल और ड्यूरियन दोनों फल देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका स्वाद, गंध और पोषण मूल्य अलग-अलग है।

कटहल का स्वाद मीठा होता है, जबकि ड्यूरियन का स्वाद तीखा और बहुत तेज होता है। कटहल का बाहरी हिस्सा कांटेदार नहीं होता, जबकि ड्यूरियन की बाहरी परत कांटेदार होती है।

पोषण मूल्य की बात करें तो कटहल में विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जबकि ड्यूरियन में विटामिन-B और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है।