कटहल बनाम ड्यूरियन: जानिए इन दोनों फलों में से किसका सेवन है ज्यादा फायदेमंद
क्या है खबर?
कटहल और ड्यूरियन को दुनिया के सबसे बड़े फलों में से एक माना जाता है। ये दोनों फल देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी बनावट और स्वाद एक-दूसरे से काफी अलग हैं। कटहल भारत का एक लोकप्रिय फल है, जबकि ड्यूरियन दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल फल है। आइए जानते हैं कि इन दोनों फलों के पोषक तत्वों में क्या अंतर है और इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है।
कटहल
कटहल क्या है और इसका सेवन कैसे किया जाता है?
कटहल एक बड़ा और कांटेदार फल है, जो भारत में लगभग पूरे साल मिलता है। इसका बाहरी हिस्सा हरा या पीला होता है, जबकि अंदर का भाग सफेद या पीला होता है।
कटहल को कच्चा और पका हुआ दोनों तरह से खाया जा सकता है। कच्चे कटहल को सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पके कटहल को स्ट्रीट फूड के तौर पर खाया जा सकता है।
ड्यूरियन
ड्यूरियन क्या है और इसका सेवन कैसे किया जा सकता है?
ड्यूरियन एक बड़ा और भारी फल है, जिसकी बाहरी परत कांटेदार होती है। इसका स्वाद मीठा और तीखा दोनों तरह का होता है।
ड्यूरियन को कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन इसकी गंध बहुत तेज होती है, जिससे कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते।
हालांकि, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और इसे कई तरह की खाने की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्यूरियन स्मूदी, आइसक्रीम और पेस्ट्री में भी डाला जा सकता है।
अंतर
कटहल और ड्यूरियन में क्या अंतर है?
कटहल और ड्यूरियन दोनों फल देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका स्वाद, गंध और पोषण मूल्य अलग-अलग है।
कटहल का स्वाद मीठा होता है, जबकि ड्यूरियन का स्वाद तीखा और बहुत तेज होता है। कटहल का बाहरी हिस्सा कांटेदार नहीं होता, जबकि ड्यूरियन की बाहरी परत कांटेदार होती है।
पोषण मूल्य की बात करें तो कटहल में विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जबकि ड्यूरियन में विटामिन-B और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है।
फायदे
कटहल के फायदे
कटहल में विटामिन-C की अधिक मात्रा होती है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है।
यह पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। कटहल में फाइबर भी मौजूद होता है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में सहायक हो सकते हैं।
फायदे
ड्यूरियन के फायदे
ड्यूरियन में विटामिन-B की अधिक मात्रा होती है, जो दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।
इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद कर सकते हैं। ड्यूरियन का सेवन ऊर्जा बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। इसलिए इसे आहार में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।