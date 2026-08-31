इटैलियन फोकैसिया ब्रेड की रेसिपी

इटैलियन फोकैसिया ब्रेड बनाना है आसान, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन सयाली 05:59 pm Aug 31, 202605:59 pm

क्या है खबर?

फोकैसिया ब्रेड इटली की एक प्रसिद्ध ब्रेड है, जो अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। यह ब्रेड कई तरह की चीजों से बनाई जा सकती है और इसे खाने में बहुत मजा आता है। यह देखने में भी सुंदर लगती है। फोकैसिया ब्रेड को आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और यह आपके किसी भी खाने का हिस्सा बन सकती है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।