Loading...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / इटैलियन फोकैसिया ब्रेड बनाना है आसान, जानिए इसकी रेसिपी
इटैलियन फोकैसिया ब्रेड बनाना है आसान, जानिए इसकी रेसिपी
इटैलियन फोकैसिया ब्रेड की रेसिपी

इटैलियन फोकैसिया ब्रेड बनाना है आसान, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन सयाली
Aug 31, 2026
05:59 pm
क्या है खबर?

फोकैसिया ब्रेड इटली की एक प्रसिद्ध ब्रेड है, जो अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। यह ब्रेड कई तरह की चीजों से बनाई जा सकती है और इसे खाने में बहुत मजा आता है। यह देखने में भी सुंदर लगती है। फोकैसिया ब्रेड को आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और यह आपके किसी भी खाने का हिस्सा बन सकती है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्री

फोकैसिया ब्रेड के लिए जरूरी सामग्री

फोकैसिया ब्रेड बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मैदा, पानी, खमीर, नमक, जैतून का तेल और आपके पसंदीदा मसाले या सजावट।

आमतौर पर एक कप मैदा में 2 चम्मच खमीर, एक चम्मच नमक, आधा कप पानी और 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो सजावट के लिए अलग-अलग मसाले, लहसुन, प्याज या सब्जियां भी डाल सकते हैं।

आटा

आटा गूंथने का तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और खमीर मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें।

ध्यान रखें कि आटे को ज्यादा गूंथने की जरूरत नहीं होती, बस इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक गोल बना लें।

इसके बाद आटे को एक तेल लगे बर्तन में रखें और इसे एक गीले कपड़े से ढककर गर्म जगह पर लगभग एक घंटे तक रहने दें, ताकि यह फूलकर तैयार हो सके।

ADVERTISEMENT

आकार देना

फोकैसिया ब्रेड को आकार देना

जब आपका आटा फूलकर तैयार हो जाए तो उसे हल्के हाथों से दबाकर फैलाएं, ताकि यह थोड़ा चपटा हो जाए। आप चाहें तो इसे अपनी पसंद के अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं।

अब इस पर अपने पसंदीदा मसाले या सजावट डालें, जैसे कि सूखी तुलसी, रोजमेरी, थाइम या ओरेगानो आदि। इसके अलावा आप लहसुन, प्याज या अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं, जो आपकी फोकैसिया को खास बनाएंगी।

ADVERTISEMENT

बेक

फोकैसिया ब्रेड को बेक करना

अब तैयार फोकैसिया को पहले से गर्म ओवन में लगभग 20-25 मिनट तक बेक करें या जब तक इसका रंग सुनहरा न हो जाए तब तक इसे बेक करें।

बीच-बीच में इसे चेक करते रहें, ताकि यह जल न जाए। जब फोकैसिया ब्रेड अच्छी तरह से बेक हो जाए तो उसे ओवन से निकालें और ठंडा होने दें।

इसके बाद इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। आप इसे कई तरीकों से खा सकते हैं।

ADVERTISEMENT