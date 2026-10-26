सकुलेंट्स के लिए सही मिट्टी का ऐसे करें चयन

सकुलेंट्स के लिए सही मिट्टी का चयन करना है जरूरी, इन बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 05:40 pm Oct 26, 202605:40 pm

क्या है खबर?

सकुलेंट्स ऐसे पौधे होते हैं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इनकी पत्तियां मोटी और तैलीय होती हैं, जिससे ये पानी को अपने अंदर जमा कर सकती हैं। इन पौधों के लिए सही मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है ताकि वे स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि सकुलेंट्स के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है और किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए।