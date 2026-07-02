क्या आपका थायराइड असंतुलित है? इन 5 संकेतों से जानें
क्या है खबर?
थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने वाले हिस्से में तितली के आकार की होती है और यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपकी थायराइड असंतुलित हो रही है और आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।
#1
वजन का बढ़ना या घटना
अगर आप बिना किसी बदलाव के अपने खान-पान या व्यायाम में बदलाव के वजन में उतार-चढ़ाव देख रहे हैं तो यह थायराइड असंतुलन का एक आम संकेत हो सकता है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोग वजन बढ़ने की शिकायत करते हैं, वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोग वजन घटने की समस्या का सामना करते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
#2
थकान महसूस होना
अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है तो यह भी थायराइड असंतुलन का एक अहम संकेत हो सकता है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोगों को अक्सर खुद को थकान महसूस होती है, चाहे वे कुछ भी न करें, वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन वाले लोग थकान के साथ-साथ कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इससे आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।
#3
त्वचा का रूखा होना
अगर आपकी त्वचा सूखी और बेजान होती जा रही है तो समझ जाएं कि आपकी थायराइड असंतुलित हो रही है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोगों की त्वचा सूखी हो जाती है। वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन वाले लोगों की त्वचा पर पित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा थायराइड हार्मोन वाले लोगों को बार-बार पसीना भी आता रहता है। इससे त्वचा की देखभाल जरूरी हो जाती है।
#4
बालों का झड़ना
अगर आपको अपने सिर पर बालों की कमी महसूस हो रही है तो इसके लिए भी थायराइड असंतुलन जिम्मेदार हो सकती है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोगों के बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन वाले लोगों के बालों में पतलापन आ जाता है। इसके अलावा बालों के झड़ने से गंजेपन की समस्या भी हो सकती है। बालों की देखभाल पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।
#5
अनियमित या असामान्य माहवारी
अगर महिलाओं को माहवारी के दौरान असामान्य रक्तस्राव या दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो यह भी थायराइड असंतुलन का एक आम संकेत हो सकता है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त महिलाओं को भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ सकता है, वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन से ग्रस्त महिलाओं को माहवारी के दौरान दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इससे महिलाओं की सेहत पर असर पड़ सकता है।