थायराइड असंतुलित होने से जुड़े संकेत

क्या आपका थायराइड असंतुलित है? इन 5 संकेतों से जानें

लेखन अंजली 07:56 pm Jul 02, 202607:56 pm

क्या है खबर?

थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने वाले हिस्से में तितली के आकार की होती है और यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपकी थायराइड असंतुलित हो रही है और आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।