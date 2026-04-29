क्या आपकी चाय एसिडिटी का कारण बन रही है? ये हैं 5 मुख्य गलतियां

चाय का सेवन कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन कभी-कभी एक कप चाय पीने के बाद एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी बनाई चाय में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है तो आपको बता दें कि चाय बनाते समय आप कुछ गलतियां कर रहे होंगे, जो एसिडिटी का कारण बन सकती हैं। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं।

#1 दूध और पानी का सही संतुलन न होना चाय बनाते समय दूध और पानी का सही संतुलन न होना एसिडिटी का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप ज्यादा दूध या कम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके पेट पर भारी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा दूध और पानी का सही संतुलन बनाए रखें। जैसे एक कप चाय के लिए आधा कप पानी और आधा कप दूध का इस्तेमाल करें। इससे चाय का स्वाद भी अच्छा रहेगा और एसिडिटी का खतरा भी कम होगा।

#2 मसालों का ज्यादा उपयोग करना कुछ लोग चाय में अदरक, इलायची, दालचीनी जैसे मसाले डालना पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा उपयोग करने से भी एसिडिटी हो सकती है, खासकर अदरक का ज्यादा सेवन पेट पर दबाव डाल सकता है, जिससे एसिडिटी हो सकती है। इसलिए चाय में मसालों का उपयोग करते समय मात्रा का ध्यान रखें और संतुलित मात्रा में ही इनका इस्तेमाल करें।

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#3 ज्यादा शक्कर डालना बहुत लोग अपनी चाय में ज्यादा शक्कर डालना पसंद करते हैं, जिससे उसकी मिठास बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादा शक्कर डालने से न केवल आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है बल्कि यह एसिडिटी का भी कारण बन सकता है। इसलिए चाय में शक्कर का उपयोग कम करें या फिर शक्कर की बजाय शहद या गुड़ का इस्तेमाल करें। इससे आपकी चाय स्वादिष्ट भी बनेगी और एसिडिटी का खतरा भी कम होगा।

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#4 चायपत्ती का ज्यादा उपयोग करना चायपत्ती का ज्यादा उपयोग करने से भी एसिडिटी हो सकती है, खासकर अगर आप कड़वी चाय पसंद करते हैं तो उसमें ज्यादा चायपत्ती डालना सही नहीं होगा। इससे न केवल कड़वाहट बढ़ती है बल्कि यह पेट पर भी भारी पड़ता है और एसिडिटी का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा जरूरत के हिसाब से ही चायपत्ती डालें और उसे ठीक तरह से पकाएं ताकि उसका स्वाद अच्छा रहे और सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े।