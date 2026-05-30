लाल मिर्च पाउडर नकली तो नहीं? इन तरीकों से लगाएं पता

लाल मिर्च पाउडर भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। इसका इस्तेमाल कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि, बाजार में मिलने वाले कई लाल मिर्च पाउडर में मिलावट होती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप असली और नकली लाल मिर्च पाउडर में अंतर पहचान सकते हैं।

#1 पानी में मिलाकर देखें लाल मिर्च पाउडर को पानी में मिलाकर देखने से आप उसकी असली पहचान कर सकते हैं। एक गिलास पानी में एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। अगर पानी तुरंत साफ हो जाता है तो यह असली है, लेकिन अगर पानी रंग छोड़ता है तो समझ जाइए कि लाल मिर्च पाउडर नकली है। नकली पाउडर में रंग मिलाया जाता है, जो पानी में घुल जाता है। यह तरीका आपको सही जानकारी देने में मदद करेगा।

#2 नींबू के रस से आजमाएं नींबू के रस से भी आप असली और नकली लाल मिर्च पाउडर का पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर में नींबू का रस डालें और उसे अच्छे से मिलाएं। अगर मिश्रण में झाग उठने लगे तो समझ जाइए कि इसमें हानिकारक रसायन मिलाया गया है। असली लाल मिर्च पाउडर में ऐसा कुछ नहीं होता है।

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#3 सिरका का करें उपयोग सिरका एक अच्छा जांचने का तरीका हो सकता है। इसके लिए एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर पर थोड़ी-सी सिरका डालें और देखें कि क्या होता है। अगर इसमें बुलबुले उठते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का रासायनिक तत्व मिलाया गया है। असली लाल मिर्च पाउडर में ऐसा कुछ नहीं होता और उसका स्वाद भी प्राकृतिक होता है।

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