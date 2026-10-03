क्या आपका फोन आपको ज्यादा तनावग्रस्त बना रहा है? इन तरीकों से चलेगा पता

अगर आपका फोन आपकी नींद को प्रभावित कर रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें।

रात को सोते समय या सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना एक आम बात है, लेकिन इससे आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है।

नींद पूरी न होने से आप दिनभर थके-थके महसूस करते हैं और आपका मूड भी खराब रहता है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले फोन का उपयोग न करें और सुबह उठते ही उसे न देखें।