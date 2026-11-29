अगर आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती या बार-बार उठना पड़ता है तो इसका कारण भी आपका गद्दा हो सकता है।

अगर आपका गद्दा आरामदायक नहीं है या आपको सही तरीके से सहारा नहीं दे रहा तो इसे बदलने पर विचार करें।

एक अच्छे गद्दे को ऐसा होना चाहिए, जो आपकी शरीर की प्राकृतिक संरचना के अनुसार सहारा दे सके और आराम महसूस कराए। इससे आप ताजगी भरी नींद ले सकेंगे और आपका दिन बेहतर गुजरेगा।