मानसून में किचन की सफाई के टिप्स

क्या आपकी रसोई मानसून के लिए तैयार है? अपनाएं खाने की सुरक्षा से जुड़े ये टिप्स

लेखन सयाली 02:21 pm Jul 18, 202602:21 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है और इसकी वजह से रसोई भी सुरक्षित नहीं रहती है। दरअसल, मानसून के दौरान रसोई में नमी और गर्मी का स्तर बढ़ जाता है, जो कीटाणुओं को पनपने का मौका देता है। इसके अलावा कई लोग नमी भरी रसोई में खाने-पीने की चीजों को बिना ढके रख देते हैं, जिस वजह से उन पर फफूंद लग जाती है। आप रसोई को सुरक्षित रखने के लिए ये टिप्स अपना सकते हैं।