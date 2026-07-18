क्या आपकी रसोई मानसून के लिए तैयार है? अपनाएं खाने की सुरक्षा से जुड़े ये टिप्स

क्या आपकी रसोई मानसून के लिए तैयार है? अपनाएं खाने की सुरक्षा से जुड़े ये टिप्स
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है और इसकी वजह से रसोई भी सुरक्षित नहीं रहती है। दरअसल, मानसून के दौरान रसोई में नमी और गर्मी का स्तर बढ़ जाता है, जो कीटाणुओं को पनपने का मौका देता है। इसके अलावा कई लोग नमी भरी रसोई में खाने-पीने की चीजों को बिना ढके रख देते हैं, जिस वजह से उन पर फफूंद लग जाती है। आप रसोई को सुरक्षित रखने के लिए ये टिप्स अपना सकते हैं।
#1
रसोई को साफ-सुथरा रखने का रखें ध्यान
रसोई को साफ-सुथरा बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए नियमित रूप से रसोई की सफाई करें और किसी भी तरह के खाने के बचे हुए टुकड़ों को तुरंत साफ कर दें।
फर्श, काउंटरटॉप और सिंक को पानी और साबुन से धोएं। इसके अलावा रसोई के उपकरणों, बर्तनों और खाने की चीजों को भी साफ रखें।
यहां तक कि खाने की चीजों को रखने के लिए भी साफ डिब्बों का इस्तेमाल करें।
#2
खाने को सही तापमान पर रखें
खाने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए सही तापमान का होना बहुत जरूरी है। खाने को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो खाने की चीजों को किसी ठंडी जगह पर रखें।
इसके अलावा गर्म खाने की चीजों को ठंडा होने के बाद ही ढककर रखें, क्योंकि गर्म खाने की चीजें जल्द खराब हो जाती हैं।
कभी भी इन चीजों को खुला छोड़ने की गलती न करें।
#3
सब्जियों को धोकर काटें
कई लोग सब्जियों को काटने के बाद उन्हें धो लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। सब्जियों को काटने से पहले उन्हें अच्छे से धो लें, खासकर के मानसून के मौसम में।
इसके अलावा सब्जियों को काटने के बाद उन पर पानी डालकर उन्हें फिर से धोएं। ऐसा करने से सब्जियां साफ हो जाएंगी।
अगर सब्जी में कीड़े नजर आएं तो उन्हें तुरंत फेंक दें। आप चाहें तो सब्जियों को छीलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
खाने को ठीक तरह से पकाएं
खाने की चीजों को सही तरह से पकाना बहुत जरूरी है। इससे कीटाणु और अन्य हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं।
खाने को अच्छे से पकाने के लिए पहले यह सुनिश्चित करें कि गैस या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव सही तरह से काम कर रहा हो। इसके बाद खाना बनाने वाले बर्तन साफ होने चाहिए और उन पर कोई तेल या फिर खाने का दाग नहीं होना चाहिए।
इससे खाने का स्वाद भी बेहतर हो जाता है।
#5
खाने की चीजों को स्टोर करने का तरीका
खाने की चीजों को स्टोर करने के लिए सबसे पहले डिब्बा साफ होना चाहिए। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर उसमें डिब्बा को डालें और 10 मिनट के बाद पानी से साफ करके धूप में सुखाएं।
इसके बाद इसमें खाने की चीजों को स्टोर करें। खाने की चीजों को स्टोर करने के लिए पहले डिब्बा को सुखाएं और फिर इसमें खाने की चीजों को स्टोर करें, वर्ना नमी के कारण कीटाणु आ सकते हैं।