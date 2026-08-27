मानसून में गार्डन को अच्छा करने के तरीके

मानसून के दौरान आपका गार्डन लग रहा है खराब? इन 5 तरीकों से बनाएं अच्छा

लेखन अंजली 05:08 pm Aug 27, 202605:08 pm

क्या है खबर?

मानसून का समय पौधों के लिए खास होता है, लेकिन इस दौरान बढ़ी हुई नमी कई पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस मौसम में पौधों की सही देखभाल न करने पर उनमें फंगस या कीड़े लग सकते हैं। इस मौसम में पौधों को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको कुछ आसान तरीके अपनाने होंगे। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर मानसून में आपका गार्डन हमेशा खुशहाल रहेगा।