मानसून के दौरान आपका गार्डन लग रहा है खराब? इन 5 तरीकों से बनाएं अच्छा
क्या है खबर?
मानसून का समय पौधों के लिए खास होता है, लेकिन इस दौरान बढ़ी हुई नमी कई पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस मौसम में पौधों की सही देखभाल न करने पर उनमें फंगस या कीड़े लग सकते हैं। इस मौसम में पौधों को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको कुछ आसान तरीके अपनाने होंगे। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर मानसून में आपका गार्डन हमेशा खुशहाल रहेगा।
#1
पौधों को पर्याप्त धूप मिलने दें
मानसून के दौरान पौधों को पर्याप्त धूप देना बहुत जरूरी है। बारिश के कारण कई लोग अपने पौधों को घर के अंदर ही रखते हैं, लेकिन इससे उन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती, जिससे वे कमजोर हो सकते हैं।
इसलिए अपने पौधों को ऐसे स्थान पर रखें, जहां उन्हें सीधी या हल्की धूप मिलती रहे। अगर आप अपने पौधों को घर के अंदर ही रख रहे हैं तो इन्हें एक खिड़की के पास रखें।
#2
अधिक पानी देने से बचें
मानसून में ज्यादा नमी के कारण पौधों की जड़ों में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में पौधों को कम पानी दें।
यह देखने के लिए कि पौधों को पानी देने का समय आ गया है या नहीं, अपने अंगूठे को 2 इंच गहरा करके जांचें।
अगर मिट्टी नम लगती है तो समझ जाइए कि आपका पौधा पर्याप्त पानी प्राप्त कर रहा है।
#3
कीड़ों और फंगस की करें जांच
मानसून में कीड़े और फंगस लगने का खतरा अधिक होता है। इसलिए अपने पौधों की नियमित जांच करें और अगर कोई कीड़ा या फंगस दिखाई दे तो तुरंत उसे हटाएं।
इसके लिए आप साबुन के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पौधों की पत्तियों पर नीम का तेल भी छिड़क सकते हैं। यह न केवल कीड़ों को दूर भगाएगा, बल्कि फंगस से भी छुटकारा दिलाएगा।
#4
खाद और पोषक तत्वों की करें भरपूर मात्रा में आपूर्ति
पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें भरपूर पोषण देना जरूरी है। मानसून के दौरान पौधों को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करें।
जैविक खाद न केवल पौधों को पोषण देता है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारता है।
इसके अलावा यह पर्यावरण के अनुकूल होता है और पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इस तरह जैविक खाद का इस्तेमाल करके आप अपने गार्डन को हरा-भरा रख सकते हैं।
#5
समय-समय पर छंटाई करते रहें
मानसून के दौरान पौधों की छंटाई करना बहुत जरूरी है। इससे न केवल पौधों की वृद्धि बेहतर होती है, बल्कि वे अधिक फल-फूल भी देते हैं। छंटाई करने से पुराने और सूखे पत्ते हट जाते हैं, जिससे नए पत्ते और फूल आने की प्रक्रिया तेज होती है।
इसके अलावा छंटाई से पौधों में हवा का संचार भी बेहतर होता है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं।