प्रोसेस्ड खाने के संकेत

क्या आपका खाना उतना ही प्रोसेस्ड है, जितना आप सोचते हैं? जानिए संकेत

लेखन सयाली 04:16 pm Jun 27, 202604:16 pm

क्या है खबर?

आजकल लोग तैयार किए गए भोजन का सेवन काफी बढ़ा रहे हैं। ऐसे भोजन वे होते हैं, जो पहले से तैयार करके पैकेट में बेचे जाते हैं। इनमें कई प्रिजर्वेटिव और रसायन मिलाए जाते हैं, ताकि ये लंबे समय तक ताजे बने रहें। हालांकि, इनका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपका खाना उतना ही प्रोसेस्ड है, जितना आप सोचते हैं।