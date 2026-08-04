मानसून के दौरान फिटनेस रूटीन में आ रही है बाधा? ऐसे रहें सक्रिय
क्या है खबर?
मानसून के दौरान होने वाली लगातार बारिश और उमस कई लोगों के फिटनेस रूटीन को बाधित कर सकती है। इस मौसम में बाहर एक्सरसाइज करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि सड़कें फिसलन भरी होती हैं और संक्रमण का खतरा रहता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी फिटनेस को नजरअंदाज कर दें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में भी सक्रिय रह सकते हैं।
#1
घर पर करें एक्सरसाइज
मानसून के दौरान घर पर ही एक्सरसाइज करना सबसे अच्छा तरीका है। आप योग, पिलेट्स या एरोबिक जैसी गतिविधियों को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होगी और आप इन्हें अपने कमरे में ही कर सकते हैं।
इसके अलावा आप घर पर ही दिल की धड़कन बढ़ाने वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप रस्सी कूदना, सीढ़ियां चढ़ना या तेज गति से चलना आदि चुन सकते हैं।
#2
नाच-गाना करें
नाच-गाना एक मजेदार और प्रभावी तरीका हो सकता है, जिससे आप मानसून के दौरान भी सक्रिय रह सकते हैं।
घर पर गाने लगाकर नृत्य करें या किसी ऑनलाइन नाच-गाना क्लास में शामिल हों। इससे न केवल आपका शरीर हिलता रहेगा, बल्कि आपका मूड भी अच्छा रहेगा। नृत्य करने से शरीर में खून का बहाव बढ़ता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
इसके अलावा नृत्य करने से आपका वजन नियंत्रित रहता है और आप फिट एंड फाइन रहते हैं।
#3
ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करें
ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप मानसून के दौरान अपना सकते हैं।
इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है बल्कि घर पर ही कुछ साधारण वजन उठाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे पुश-अप्स, सिट-अप्स, स्क्वाट्स आदि। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और शरीर की ताकत बढ़ेगी।
ेइसके अलावा आप प्लैंक, लंज और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज का हिस्सा होते हैं।
#4
तेज चलने को बनाएं रूटीन
मानसून में भी तेज चलना जरूरी है। अगर बारिश हल्की हो रही हो तो छाता लेकर बाहर निकलें और तेज गति से चलें। इससे न केवल आपका मूड अच्छा रहेगा बल्कि आपकी फिटनेस भी बरकरार रहेगी।
अगर बारिश ज्यादा हो रही हो या बाहर जाना संभव न हो तो घर पर ही किसी खाली कमरे में चलने का अभ्यास करें। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#5
खानपान का रखें ध्यान
फिटनेस के साथ-साथ खानपान पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि मानसून में आप स्वस्थ रह सकें।
ताजे फलों-सब्जियों का सेवन करें, पानी अधिक पिएं और जंक फूड से बचें।
इसके अलावा पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें ताकि आपकी शरीर की सुरक्षा करने की ताकत मजबूत बनी रहे। मानसून में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अपनी डाइट में विटामिन-C युक्त चीजों को शामिल करें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके।