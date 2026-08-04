मछली के न खुश होने से जुड़े संकेत

क्या आपकी मछली खुश नहीं है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

लेखन अंजली 01:53 pm Aug 04, 202601:53 pm

क्या है खबर?

मछलियों को पालतू जानवर के रूप में पालना एक अच्छा विचार है, लेकिन अगर मछली खुश नहीं होती है तो इससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मछली के खुश रहने से उसका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी देखभाल सही तरीके से करें। आइए आज हम आपको मछली के 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो आपको यह समझाने में मदद करेंगे कि मछली खुश नहीं है।