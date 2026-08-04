क्या आपकी मछली खुश नहीं है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता
क्या है खबर?
मछलियों को पालतू जानवर के रूप में पालना एक अच्छा विचार है, लेकिन अगर मछली खुश नहीं होती है तो इससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मछली के खुश रहने से उसका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी देखभाल सही तरीके से करें। आइए आज हम आपको मछली के 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो आपको यह समझाने में मदद करेंगे कि मछली खुश नहीं है।
#1
मछली का पानी गंदा होना
अगर मछली का पानी साफ नहीं है तो यह एक बड़ा संकेत है कि आपकी मछली खुश नहीं है।
गंदा पानी मछली के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इसमें कीटाणु और अन्य हानिकारक तत्व होते हैं, जो मछली की सेहत को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए पानी को नियमित रूप से बदलते रहें और उसे साफ रखें।
इसके लिए आप एक अच्छे फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
मछली का खाना न खाना
अगर आपकी मछली खाना नहीं खा रही है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है।
मछली का खाना न खाना इस बात का संकेत हो सकता है कि वह खुश नहीं है या फिर उसे कोई समस्या हो रही है।
अगर आपकी मछली लगातार खाना नहीं खा रही है तो उसे किसी पशु चिकित्सक के पास ले जाएं ताकि उसकी सही जांच हो सके और उसे समय पर इलाज मिल सके।
#3
मछली का बार-बार सतह पर आना
अगर आपकी मछली बार-बार पानी की सतह पर आ रही है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह खुश नहीं है।
मछली का बार-बार सतह पर आना इस बात का संकेत हो सकता है कि पानी में हवा की कमी हो गई है या फिर पानी बहुत गर्म हो गया है।
ऐसे में आपको तुरंत पानी की स्थिति जांचनी चाहिए और जरूरत के हिसाब से ठंडा या हवा युक्त पानी डालना चाहिए।
#4
मछली का छिपना
अगर आपकी मछली बहुत ज्यादा छिप रही है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह खुश नहीं है।
मछली का छिपना इस बात का संकेत हो सकता है कि वह अपने माहौल से संतुष्ट नहीं है। इसलिए आपको उसके लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना चाहिए ताकि वह खुलकर तैर सके और खुश रह सके।
इसके लिए आप उसके लिए अलग-अलग स्थान बना सकते हैं।
#5
मछली का व्यवहार बदलना
अगर आपकी मछली का व्यवहार अचानक बदल जाता है और वह ज्यादा गुस्सैल हो जाती है या फिर दूसरों पर हमला कर रही है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह खुश नहीं है।
मछली का ऐसा व्यवहार उसके तनाव का संकेत हो सकता है।
इसे सुधारने के लिए आपको उसकी परिस्थितियों में बदलाव करना होगा जैसे कि उसके लिए नए खिलौने लाना, अलग स्थान बनाना आदि।