आपका पंखा गर्म हवा दे रहा है? इन 5 तरीकों से करें ठीक
क्या है खबर?
गर्मी के मौसम में पंखे का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन अगर पंखा गर्म हवा दे रहा है तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। इससे बिजली का बिल भी बढ़ सकता है और सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इससे गर्मी लगती है और कमरे में बैठना तक मुश्किल हो जाता है। आइए 5 तरीके जानते हैं, जिनसे आप पंखे को गर्म हवा देने से रोक सकते हैं।
#1
पंखे की दिशा को ठीक करें
पंखे की दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। गर्मियों में पंखे के पंखों को घड़ी की दिशा में घुमाएं, जिससे ठंडी हवा मिलेगी। सर्दियों में इसे उल्टी दिशा में चलाना सही रहता है, ताकि गर्म हवा मिले। अगर आपके पंखे में उल्टा चलाने का स्विच है तो इसे सही दिशा में सेट करें। इसके बाद पंखे को चालू करके देखें कि यह ठंडी हवा दे रहा है या नहीं।
#2
पंखे की सफाई करें
पंखे के पंखों पर धूल जमने से भी गर्म हवा आ सकती है, जो अक्सर सभी के घरों में होता ही है। ऐसे में पंखे की सफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। पंखे को बंद कर दें और पंखों को गीले कपड़े से पोंछें। अगर जिद्दी दाग हैं तो हल्के साबुन और पानी से साफ करें। इसके बाद पंखे को चालू करके देखें कि यह ठंडी हवा दे रहा है या नहीं।
#3
पंखे की गति को सेट करें
अगर पंखा बहुत तेज चल रहा है तो गर्म हवा आ सकती है। पंखे की गति को मध्यम पर सेट करें, ताकि आपको गर्म के बजाय ठंडी हवा मिल सके। पंखे की गति को ज्यादा देर तक न बढ़ाएं, इससे बिजली का बिल बढ़ सकता है और पंखे की उम्र पर असर पड़ सकता है। मौसम के अनुसार पंखे की गति को सेट करना बेहतर होता है, ताकि आपको ठंडी हवा मिल सके।
#4
पंखे को सही ऊंचाई पर लगवाएं
पंखे की ऊंचाई का सही होना भी जरूरी है, ताकि पूरा कमरा ठंडा हो सके। अगर पंखा बहुत ऊंचे या नीचें पर लगा होगा तो वह सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसे सही ऊंचाई पर लगवाएं, ताकि हवा अच्छे से फैले। आमतौर पर पंखे को फर्श से 7 से 9 फीट की ऊंचाई पर लगाना सही रहता है। इससे पंखा बेहतर तरीके से काम करेगा और कम ऊर्जा खर्च करेगा।
#5
पंखे को सही जगह पर लगवाएं
पंखे को ऐसी जगह पर लगवाएं, जहां दीवारें या फर्नीचर न हों, क्योंकि इससे हवा रुक सकती है और पंखा सही तरीके से काम नहीं करेगा। पंखे को बीचों-बीच दीवार पर लगवाएं, ताकि हवा चारों ओर बराबर फैले। पंखे के नीचे कोई बड़ा फर्नीचर न रखें, बल्कि सोफे या बिस्तर रखें। इन तरीकों को अपनाकर आप पंखे को गर्म हवा देने से रोक सकते हैं और गर्मियों में ठंडक का मजा ले सकते हैं।