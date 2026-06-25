क्या आपका कुत्ता बढ़ती उम्र के प्रभाव का सामना कर रहा है? जानिए 5 संकेत
क्या है खबर?
अगर आपका कुत्ता 7 साल का हो गया है तो उसे बुजुर्ग माना जाता है। इस उम्र के बाद कुत्तों में कई बदलाव आते हैं। उनके व्यवहार और स्वास्थ्य में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इस लेख में हम आपको कुत्तों के लिए कुछ जरूरी संकेतों के बारे में बताएंगे, जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपका कुत्ता बढ़ती उम्र के प्रभाव का सामना कर रहा है या नहीं।
#1
खाने में कमी आना
अगर आपका कुत्ता खाने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ कुत्तों का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे उन्हें भूख कम लगती है या वे खाने से मना करने लगते हैं। अगर आपका कुत्ता पहले से ही कम खाता था तो इस उम्र में उसकी भूख और भी कम हो सकती है। इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
#2
ज्यादा सोना
बुजुर्ग कुत्ते अक्सर ज्यादा सोते हैं। अगर आपका कुत्ता पहले से ही सोने में ज्यादा समय बिताता था तो इस उम्र में उसका सोना और भी बढ़ सकता है। वह ज्यादा समय तक बिस्तर पर लेटा रहता है और खेलने-कूदने में कम रुचि दिखाता है। यह भी एक संकेत हो सकता है कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है और उसे आराम की जरूरत है।
#3
चलने-फिरने में दिक्कत होना
बढ़ती उम्र के साथ कुत्तों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है। अगर आपका कुत्ता पहले की तरह तेजी से नहीं दौड़ पा रहा है या सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में परेशानी हो रही है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है ताकि उन्हें सही उपचार मिल सके।
#4
व्यवहार में बदलाव आना
बुजुर्ग कुत्तों का व्यवहार भी बदल सकता है। वे ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं या कभी-कभी अचानक गुस्सा आ सकता है। इसके अलावा वे लोगों या अन्य पालतू जानवरों से दूरी बना सकते हैं। अगर आपका कुत्ता पहले से ही ऐसा कर रहा था तो इस उम्र में उनका व्यवहार और भी बिगड़ सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है ताकि उन्हें सही उपचार मिल सके।
#5
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का होना
बढ़ती उम्र के साथ-साथ कुत्तों में अलग-अलग प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं जैसे जोड़ों में दर्द, आंखों की रोशनी कम होना आदि। अगर आपका कुत्ता इन समस्याओं का सामना कर रहा है तो उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इन सभी संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि बढ़ती उम्र के प्रभावों को समझना और समय रहते उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे प्यारे दोस्तों को बेहतर जीवन मिल सके।