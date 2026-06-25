कुत्ते की उम्र बढ़ने से जुड़े संकेत

क्या आपका कुत्ता बढ़ती उम्र के प्रभाव का सामना कर रहा है? जानिए 5 संकेत

लेखन अंजली 04:33 pm Jun 25, 202604:33 pm

क्या है खबर?

अगर आपका कुत्ता 7 साल का हो गया है तो उसे बुजुर्ग माना जाता है। इस उम्र के बाद कुत्तों में कई बदलाव आते हैं। उनके व्यवहार और स्वास्थ्य में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इस लेख में हम आपको कुत्तों के लिए कुछ जरूरी संकेतों के बारे में बताएंगे, जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपका कुत्ता बढ़ती उम्र के प्रभाव का सामना कर रहा है या नहीं।