बच्चों की त्वचा है रूखी? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है और इसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है। कई माता-पिता सोचते हैं कि बच्चों की त्वचा को नमी की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। बच्चों की त्वचा भी रूखी हो सकती है और इसे नमी की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि बच्चों की त्वचा को नमी देने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही समय पर नहाना
बच्चों की त्वचा को नमी देने के लिए सही समय पर नहाना बहुत जरूरी है। सुबह और शाम दोनों समय नहाना चाहिए ताकि उनकी त्वचा ताजगी महसूस करे और नमी बनी रहे।
नहाने के बाद उन्हें हल्के साबुन और गुनगुने पानी का उपयोग करना चाहिए, जिससे उनकी त्वचा को पोषण मिले और वह सूखी न हो।
इसके अलावा नहाने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछकर तुरंत मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए ताकि उनकी त्वचा को भरपूर नमी मिले।
#2
हल्के साबुन का करें उपयोग
बच्चों की नाजुक त्वचा के लिए हल्के और बिना हानिकारक तत्वों वाले साबुन का उपयोग करना बेहतर होता है। ऐसे साबुन जिनमें प्राकृतिक तत्व हों, वे बच्चों की त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते और नमी बनाए रखते हैं।
इसके अलावा ऐसे साबुन से नहाने पर बच्चे तरोताजा महसूस करते हैं और उनकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए हमेशा बच्चों की सफाई के लिए हल्के और प्राकृतिक साबुन का ही चयन करें।
#3
गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल
बच्चों की त्वचा को नमी देने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग करना अच्छा होता है। ठंडे पानी से नहाने पर त्वचा रूखी हो जाती है, जबकि गर्म पानी से नहाने पर जलन हो सकती है।
गुनगुना पानी नाजुक त्वचा के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह नमी बनाए रखता है और किसी भी तरह की जलन नहीं होती।
इसके अलावा गुनगुने पानी से बच्चे तरोताजा महसूस करते हैं और उनकी त्वचा को पोषण मिलता है।
#4
मॉइस्चराइजर का करें सही उपयोग
मॉइस्चराइजर बच्चों की त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह उन्हें सूखापन से बचाता है और नमी प्रदान करता है।
ध्यान रखें कि मॉइस्चराइजर हल्का हो और उसमें कोई हानिकारक तत्व न हो ताकि यह उनकी नाजुक त्वचा पर आसानी से अवशोषित हो सके।
नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए ताकि त्वचा को भरपूर नमी मिले और वह मुलायम बनी रहे।
इसके अलावा रात को सोने से पहले भी मॉइस्चराइजर लगाना फायदेमंद होता है।
#5
प्राकृतिक तत्वों से भरपूर उत्पाद चुनें
बच्चों की देखभाल करते समय हमेशा ऐसे उत्पाद चुनें जिनमें प्राकृतिक तत्व हों जैसे कि एलोवेरा, नारियल तेल या बादाम तेल आदि। ये सभी तत्व बच्चों की त्वचा को पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं।
इन टिप्स को अपनाकर आप बच्चे की नाजुक त्वचा का ख्याल रख सकते हैं और उसे रूखेपन से बचा सकते हैं।
याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है इसलिए उन्हें कोई भी नया उत्पाद देने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।