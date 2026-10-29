बच्चों की त्वचा है रूखी? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

बच्चों की देखभाल करते समय हमेशा ऐसे उत्पाद चुनें जिनमें प्राकृतिक तत्व हों जैसे कि एलोवेरा, नारियल तेल या बादाम तेल आदि। ये सभी तत्व बच्चों की त्वचा को पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं।

इन टिप्स को अपनाकर आप बच्चे की नाजुक त्वचा का ख्याल रख सकते हैं और उसे रूखेपन से बचा सकते हैं।

याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है इसलिए उन्हें कोई भी नया उत्पाद देने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।