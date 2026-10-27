क्या आपका बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले रहा? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

अगर आपका बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है या बार-बार अपनी बात भूल जा रहा है तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।

अगर आपका बच्चा हमेशा से ध्यान केंद्रित करने वाला था और अचानक उसे इसमें परेशानी हो रही है तो आपको इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए।

इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।