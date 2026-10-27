क्या आपका बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले रहा? इन 5 संकेतों से लगाएं पता
क्या है खबर?
पर्याप्त नींद लेना हर उम्र के लिए जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आपका बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है तो इससे उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि आपका बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
#1
दिन में चिड़चिड़ापन होना
अगर आपका बच्चा दिन में चिड़चिड़ा रहता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
दिन में चिड़चिड़ापन होना बच्चों में आम है, लेकिन अगर यह लगातार हो रहा है तो आपको इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए।
इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
#2
स्कूल में प्रदर्शन का गिरना
अगर आपका बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
अगर आपका बच्चा हमेशा से अच्छा छात्र रहा है और अचानक उसकी पढ़ाई में गिरावट आ रही है तो आपको इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए।
इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
#3
ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना
अगर आपका बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है या बार-बार अपनी बात भूल जा रहा है तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
अगर आपका बच्चा हमेशा से ध्यान केंद्रित करने वाला था और अचानक उसे इसमें परेशानी हो रही है तो आपको इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए।
इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
#4
मानसिक सेहत पर असर होना
नींद न आने से बच्चों की मानसिक सेहत भी प्रभावित होती है।
अगर आपका बच्चा बार-बार उदास रहता है या फिर गुस्सा करता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
इसके अलावा अगर आपका बच्चा बार-बार सिरदर्द या पेट दर्द की शिकायत करता है तो भी यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
#5
शारीरिक सेहत पर असर होना
पर्याप्त नींद न लेने से बच्चों की शारीरिक सेहत भी प्रभावित होती है।
अगर आपका बच्चा बार-बार बीमार पड़ता रहता है या फिर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर दिख रही है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है।
इसके अलावा अगर आपका बच्चा ज्यादा थका हुआ महसूस करता है या फिर उसकी त्वचा रूखी दिख रही है तो भी यह इस बात का संकेत हो सकता है।