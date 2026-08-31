बच्चों के बागी होने के लक्षण

क्या आपका बच्चा बन रहा है बागी? इन 5 तरीकों से चल सकता है पता

लेखन सयाली 12:52 pm Aug 31, 202612:52 pm

क्या है खबर?

बच्चों में बागी स्वभाव एक आम समस्या है, खासकर जब वे किशोरावस्था में पहुंचते हैं। इस समय वे अपनी पहचान बनाने और स्वतंत्रता की तलाश में होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बागी हो रहा है तो कुछ संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है या नहीं और आप उसके व्यवहार को ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं।