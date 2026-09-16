क्या आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता
क्या है खबर?
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनकी कमी से शरीर कई संकेत देता है। अगर आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो समय पर अपनी खाने-पीने की आदतों में सुधार कर सकते हैं। आइए कुछ ऐसे संकेत जानते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं।
#1
त्वचा का सूखापन
अगर आपकी त्वचा काफी ज्यादा सूखी हो रही है, तो इसका कारण पोषक तत्वों की कमी हो सकता है।
जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, तो त्वचा का प्राकृतिक तेल कम होने लगता है। इससे त्वचा सूखी हो जाती है।
ऐसे में अपनी खाने-पीने की आदतों में विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-E और विटामिन-K जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए क्योंकि इनकी कमी से त्वचा सूखी होने लगती है।
#2
बालों का गिरना
अगर आपके बाल गिर रहे हैं, तो यह भी पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है। बालों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
अगर ये बालों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाते, तो बाल कमजोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं।
ऐसे में अपनी खाने-पीने की आदतों में विटामिन-B, विटामिन-C, विटामिन-D, विटामिन-E, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए।
#3
आंखों की रोशनी का कम होना
आंखों की रोशनी का कम होना भी पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है।
इसके लिए अपनी खाने-पीने की आदतों में विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-D, विटामिन-E, आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए।
इनकी कमी से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है, इसलिए इनकी पर्याप्त मात्रा लेना जरूरी है।
#4
हड्डियों का कमजोर होना
अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो इसके पीछे भी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।
जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते तो हड्डियों पर असर पड़ता है और ये कमजोर होने लगती हैं। इस वजह से हड्डी टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है।
ऐसे में अपनी खाने-पीने की आदतों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन-D और विटामिन-K जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए।
#5
जल्दी थकान महसूस होना
अगर आप रोजमर्रा के काम करने पर बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, तो यह भी पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है।
जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, तो ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और आप जल्दी थक जाते हैं। इस वजह से काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
ऐसे में अपनी खाने-पीने की आदतों में आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए।