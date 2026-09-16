क्या आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

अगर आप रोजमर्रा के काम करने पर बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, तो यह भी पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है।

जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, तो ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और आप जल्दी थक जाते हैं। इस वजह से काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

ऐसे में अपनी खाने-पीने की आदतों में आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए।