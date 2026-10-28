उम्र 60 साल से अधिक है? सोने की गुणवत्ता सुधारने के लिए आजमाएं ये तरीके

हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इससे आपका शरीर एक नियमित चक्र में आ जाएगा और आपको बेहतर नींद मिलेगी।

कोशिश करें कि सप्ताह के सभी दिन इसी समय सोएं और जागें, यहां तक कि छुट्टी के दिन भी। इससे आपका शरीर सही समय पर सोने की आदत डाल लेगा और नींद की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

इस तरीके से आप अधिक तरोताजा महसूस करेंगे और दिनभर ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।