उम्र 60 साल से अधिक है? सोने की गुणवत्ता सुधारने के लिए आजमाएं ये तरीके
क्या है खबर?
उम्र बढ़ने के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता में भी बदलाव आता है, खासकर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को अक्सर नींद की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस उम्र में शरीर में बदलाव होते हैं और नींद की जरूरतें भी बदल जाती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे सरल और असरदार तरीके जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं।
#1
सोने का समय तय करें
हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इससे आपका शरीर एक नियमित चक्र में आ जाएगा और आपको बेहतर नींद मिलेगी।
कोशिश करें कि सप्ताह के सभी दिन इसी समय सोएं और जागें, यहां तक कि छुट्टी के दिन भी। इससे आपका शरीर सही समय पर सोने की आदत डाल लेगा और नींद की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
इस तरीके से आप अधिक तरोताजा महसूस करेंगे और दिनभर ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
#2
सोने का माहौल बनाएं
अपने सोने के कमरे को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें। भारी पर्दे, कानों में लगाने वाले प्लग का उपयोग करें ताकि बाहरी आवाजें न आएं। इसके अलावा पंखे या कूलर का सही तापमान सेट करें ताकि कमरे में ठंडक बनी रहे।
बिस्तर पर आरामदायक गद्दे और चादरें बिछाएं ताकि सोने का अनुभव बेहतर हो। इसके साथ ही सोने से पहले कमरे की सफाई का ध्यान रखें ताकि कोई भी अव्यवस्था न हो और वातावरण शांतिपूर्ण बने।
#3
चाय-कॉफी और शराब से बचें
शाम के समय चाय, कॉफी जैसे कैफीन युक्त पेय पीने से बचें क्योंकि ये नींद को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा शराब का सेवन भी नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकता है।
अगर आप सोने से पहले इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपकी नींद में खलल पड़ सकता है। बेहतर होगा कि शाम के समय हर्बल चाय या दूध पिएं जो आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
#4
स्क्रीन टाइम कम करें
सोने से पहले मोबाइल, टैबलेट या टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग न करें। इनसे निकलने वाली नीली रोशनी आपकी नींद को खराब कर सकती है।
कोशिश करें कि सोने से कम से कम एक घंटा पहले इन चीजों का उपयोग न करें।
इसके बजाय किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और आप बेहतर तरीके से सो सकेंगे। यह आदत आपकी नींद की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगी।
#5
नियमित एक्सरसाइज करें
रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना, योग या स्ट्रेचिंग करना आपकी नींद की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर सकता है।
दिनभर की थकान से शरीर को आराम देने के लिए शाम को थोड़ी देर टहलें या योग करें।
ेये आदतें आपके शरीर को शांत करेंगी और नींद आने में मदद करेंगी। इस तरह आप बेहतर तरीके से सो सकेंगे।