रोजाना कुछ मिनट टहलने का दिमाग पर असर

क्या रोजाना कुछ मिनट टहलना दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए काफी है? जानिए

लेखन अंजली 11:44 am Sep 29, 202611:44 am

क्या है खबर?

दिमागी सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग रोजाना कुछ मिनट टहलने की सलाह देते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या वाकई रोजाना टहलने से दिमागी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है या नहीं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि टहलने की आदत कैसे आपके दिमाग को स्वस्थ रख सकती है और क्या इसमें कुछ खास बातें ध्यान देने योग्य हैं। दिमागी सेहत के लिए नियमित टहलना एक अच्छा तरीका हो सकता है।