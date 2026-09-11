क्या पीछे की ओर चलना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? जानिए इसके फायदे 

पीछे की ओर चलना यानी उलटा चलना, एक आसान और असरदार एक्सरसाइज है। इसे करते समय आपके शरीर का संतुलन और ध्यान बहुत जरूरी होता है।

यह एक्सरसाइज आपके पैरों, घुटनों और शरीर के अन्य हिस्सों को सक्रिय करता है। इसे रोजाना केवल 10 से 15 मिनट करने से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपके शरीर का संतुलन बेहतर होता है। इसके अलावा, यह आपके शरीर को अधिक सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर महसूस कराता है।