सब्जी में नमक हो गया है ज्यादा? इन 5 तरीकों से करें ठीक

सब्जी में नमक ज्यादा हो जाने पर खाने का पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। इससे खान-पान का पूरा मजा ही किरकिरा हो जाता है और ज्यादा नमक का सेवन करना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे में सब्जी को ठीक करने के लिए आप कुछ आसान और असरदार तरीके अपना सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप सब्जी में ज्यादा नमक हो जाने पर उसे ठीक कर सकते हैं।

#1 आलू का करें इस्तेमाल अगर आपकी सब्जी में ज्यादा नमक हो गया है तो आलू का इस्तेमाल करें। आलू को बीच से काटकर सब्जी में डाल दें। इसके बाद सब्जी को कुछ देर पकने दें। आलू नमक को अपने अंदर खींच लेगा और सब्जी का स्वाद भी ठीक कर देगा। इसके बाद आप आलू को निकाल सकते हैं या फिर इसे भी खा सकते हैं। इससे आपकी सब्जी का स्वाद भी बेहतर हो जाएगा।

#2 दही का करें उपयोग दही का उपयोग करके भी आप सब्जी में ज्यादा नमक पड़ने की समस्या से बच सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा दही फेंट लें और इसे सब्जी में मिला दें। दही का खट्टा स्वाद नमक के नमकीन स्वाद को कम कर देगा और सब्जी का स्वाद भी बढ़ा देगा। इससे आपकी सब्जी का स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और इसका तीखा असर कम हो जाएगा। यकीनन इससे आपकी सब्जी और भी स्वादिष्ट लगने लगेगी।

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#3 चावल भी आएगा काम अगर आपकी सब्जी में ज्यादा नमक हो गया है तो चावल का इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए कुछ कच्चे चावल लें और उन्हें सब्जी में डाल दें। इसके बाद सब्जी को कुछ देर पकने दें। चावल अतिरिक्त नमक को अपने अंदर सोख लेगा और सब्जी का स्वाद भी ठीक कर देगा। इससे आपकी सब्जी का स्वाद बेहतर हो जाएगा और इसका तीखा असर कम हो जाएगा।

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#4 आटे से बनेगी बात आटे का उपयोग करके भी आप सब्जी में ज्यादा नमक पड़ने की समस्या से बच सकते हैं। इसके लिए थोड़े-से गीले आटे की छोटी-छोटी लोई बना लें और इन्हें सब्जी में डाल दें। लोई को अच्छी तरह से दबाते हुए सब्जी में मिला दें। इससे आटा नमक को अपने अंदर खींच लेगा और सब्जी का स्वाद भी ठीक कर देगा। इसके बाद आप आटे को निकाल सकते हैं या फिर इसे भी खा सकते हैं।