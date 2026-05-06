मानसून के दौरान घूमने की बना रहे हैं योजना? जानें वहां जाने का सही तरीका
क्या है खबर?
मानसून के दौरान घूमने का अपना ही मजा है। इस मौसम में कई पर्यटन स्थल अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि, मानसून में घूमने से पहले मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनसे आपको मानसून में घूमने के लिए जाने वाले समय का सही तरीका पता चलेगा ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो।
समय
मानसून कब शुरू और कब खत्म होता है?
भारत में मानसून मुख्य रूप से जून से सितंबर तक रहता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को शुरू होता है और 30 सितंबर तक खत्म होता है। हालांकि, यह हर साल थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। इस साल मानसून 1 जून को शुरू होकर 30 सितंबर को खत्म हुआ। भारत में मानसून के दौरान बारिश काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहां घूमने से पहले मौसम की जानकारी जरूर देख लें।
समय
मानसून में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय
मानसून में घूमने का समय सुबह और शाम के बीच होता है। सुबह 8 बजे के बाद और शाम 5 बजे तक घूमने के लिए बाहर रहें। इसके अलावा, मानसून में घूमने के लिए दोपहर का समय सबसे खराब होता है, क्योंकि इस समय बारिश ज्यादा होती है। हालांकि, अगर आप किसी पहाड़ी जगह पर घूमने जा रहे हैं, तो वहां दिनभर घूम सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी जगहों पर दिनभर बारिश नहीं होती।
विकल्प
मानसून में घूमने के लिए पहाड़ी जगहें
मानसून में घूमने के लिए पहाड़ी जगहें सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि यहां की प्राकृतिक सुंदरता बारिश के कारण और भी बढ़ जाती है। यहां कुछ पहाड़ी जगहें हैं, जहां मानसून में घूमना अच्छा है, जैसे माउंट आबू, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, कश्मीर, शिलांग, दार्जिलिंग, कांगड़ा, लद्दाख। यहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मानसून में देखने लायक होती है।
विकल्प
मानसून में घूमने के लिए समुद्री तट
अगर आप मानसून में समुद्र तट पर घूमना चाहते हैं, तो गोवा, केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु के समुद्र तट बेहतरीन हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता बारिश के कारण और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा द्वीप भी सबसे अच्छा विकल्प होते हैं। द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता मानसून में देखने लायक होती है। यहां कुछ द्वीप हैं, जिनमें आप मानसून में घूम सकते हैं: अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप।
विकल्प
मानसून में घूमने के लिए ऐतिहासिक जगहें
मानसून में ऐतिहासिक जगहें घूमना भी अच्छा होता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता बारिश के कारण और भी बढ़ जाती है। यहां कुछ ऐतिहासिक जगहें हैं, जहां मानसून में घूमना अच्छा है, जैसे आगरा, जयपुर, वाराणसी, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, ऋषिकेश, जॉज हाउस, लुधियाना, मथुरा। यहां की प्राकृतिक सुंदरता मानसून में देखने लायक होती है।