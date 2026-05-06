मानसून के दौरान घूमने की बना रहे हैं योजना? जानें वहां जाने का सही तरीका

मानसून के दौरान घूमने का अपना ही मजा है। इस मौसम में कई पर्यटन स्थल अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि, मानसून में घूमने से पहले मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनसे आपको मानसून में घूमने के लिए जाने वाले समय का सही तरीका पता चलेगा ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो।

समय मानसून कब शुरू और कब खत्म होता है? भारत में मानसून मुख्य रूप से जून से सितंबर तक रहता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को शुरू होता है और 30 सितंबर तक खत्म होता है। हालांकि, यह हर साल थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। इस साल मानसून 1 जून को शुरू होकर 30 सितंबर को खत्म हुआ। भारत में मानसून के दौरान बारिश काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहां घूमने से पहले मौसम की जानकारी जरूर देख लें।

समय मानसून में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मानसून में घूमने का समय सुबह और शाम के बीच होता है। सुबह 8 बजे के बाद और शाम 5 बजे तक घूमने के लिए बाहर रहें। इसके अलावा, मानसून में घूमने के लिए दोपहर का समय सबसे खराब होता है, क्योंकि इस समय बारिश ज्यादा होती है। हालांकि, अगर आप किसी पहाड़ी जगह पर घूमने जा रहे हैं, तो वहां दिनभर घूम सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी जगहों पर दिनभर बारिश नहीं होती।

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