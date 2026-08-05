शरीर में आयरन की कमी को दूर करने वाली सब्जियां

शरीर में आयरन की कमी है? इन 5 सब्जियों का करें सेवन, दूर होगी समस्या

लेखन अंजली 05:28 pm Aug 05, 202605:28 pm

क्या है खबर?

शरीर में आयरन की कमी से खून की कमी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर आयरन के लिए लोग अनाज, सूखे मेवे और फल आदि को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां भी हैं, जो आयरन से भरपूर होती हैं। इन सब्जियों में आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इनके सेवन से शरीर में आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। आइए इन सब्जियों के बारे में जानते हैं।