शरीर में आयरन की कमी है? इन 5 सब्जियों का करें सेवन, दूर होगी समस्या
क्या है खबर?
शरीर में आयरन की कमी से खून की कमी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर आयरन के लिए लोग अनाज, सूखे मेवे और फल आदि को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां भी हैं, जो आयरन से भरपूर होती हैं। इन सब्जियों में आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इनके सेवन से शरीर में आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। आइए इन सब्जियों के बारे में जानते हैं।
#1
पालक
पालक एक ऐसी सब्जी है, जो आयरन के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पालक में मौजूद आयरन शरीर में खून के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को भी बढ़ा सकता है।
इसके अतिरिक्त पालक में मौजूद गुण शरीर में तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। पालक का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#2
शलगम
शलगम को हिंदी में शलजम के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर सब्जी है, जो शरीर में आयरन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने, पाचन को बेहतर बनाने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने में भी सहायता कर सकती है।
शलगम का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।
#3
ब्रोकली
ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल आयरन, बल्कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भी भरपूर होती है।
ब्रोकली में आयरन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके सेवन से शरीर में आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है।
इसके अलावा ब्रोकली में विशेष गुण होते हैं, जो शरीर को तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। ब्रोकली का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#4
चुकंदर
चुकंदर में भी आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकती है।
यह शरीर में खून के स्तर को भी बेहतर बना सकती है। इसके अलावा चुकंदर में मौजूद तत्व शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
साथ ही चुकंदर का सेवन तनाव को कम करने, हृदय को स्वस्थ रखने और पाचन को मजबूत करने में भी सहायता कर सकता है।
#5
शतावरी
शतावरी एक ऐसी सब्जी है, जो खासतौर पर आयरन से भरपूर होती है।
यह सब्जी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें मौजूद आयरन खून की कमी से बचाने में मदद करता है।
इसके अलावा शतावरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं। शतावरी को आप सब्जी के रूप में या फिर इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं।