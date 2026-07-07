मानसून की नमी के कारण गहनों की चमक हो रही है प्रभावित? इन 5 टिप्स को अपनाएं

#5

पेशेवर सफाई सेवाएं लें

अगर आपके गहनों पर बहुत ज्यादा फंगस या दाग लग गया हो तो पेशेवर सफाई सेवाएं लेना बेहतर हो सकता है। इसके लिए आप किसी नजदीकी गहनों की दुकान या विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, जो आपके गहनों को सुरक्षित तरीके से साफ कर सके। इस प्रकार इन सरल सुझावों की मदद से आप मानसून के दौरान अपने सोने-चांदी के गहनों को फंगस मुक्त रख सकते हैं और उनकी चमक बनाए रख सकते हैं।