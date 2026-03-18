बुजुर्गों में मधुमेह का खतरा बढ़ता है? जानिए 5 जरूरी टिप्स

बुजुर्गों में मधुमेह का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि उम्र के साथ शरीर की इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण रक्त में शक्कर का स्तर बढ़ सकता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बुजुर्गों को अपने रक्त शक्कर के स्तर को नियंत्रित करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर बुजुर्ग मधुमेह के जोखिम को कम कर सकते हैं।

#1 नियमित जांच कराएं बुजुर्गों को नियमित रूप से अपनी रक्त शक्कर की जांच करानी चाहिए ताकि वे अपने स्वास्थ्य पर नजर रख सकें। डॉक्टर से सलाह लेकर सही समय पर दवा लें और खाने में बदलाव करें। इसके अलावा डॉक्टर से पूछकर अपने लिए एक्सरसाइज की भी योजना बनवाएं। इससे वे अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और जरूरी कदम उठा सकेंगे। नियमित जांच से बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य का सही आकलन करने में मदद मिलेगी।

#2 संतुलित आहार लें बुजुर्गों के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। उनकी खाने में फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। मीठी और चर्बी युक्त चीजों से दूर रहें। इसके अलावा तले-भुने खाद्य पदार्थों का सेवन भी कम करें। संतुलित आहार से न केवल रक्त शक्कर का स्तर नियंत्रित रहेगा, बल्कि उनका वजन भी नियंत्रित रहेगा और उन्हें अन्य स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। इस तरह बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

Advertisement

#3 नियमित एक्सरसाइज करें नियमित एक्सरसाइज करने से रक्त शक्कर का स्तर नियंत्रित रहता है। बुजुर्ग रोजाना कम से कम 30 मिनट तक टहल सकते हैं या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे उनका वजन भी नियंत्रित रहेगा और उन्हें अन्य स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। एक्सरसाइज करने से उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और शरीर में रक्त संचार बेहतर होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज से उनका मन भी खुश रहेगा और वे सक्रिय महसूस करेंगे।

Advertisement

#4 दवाओं का सही उपयोग करें अगर किसी बुजुर्ग को डॉक्टर ने इंसुलिन या अन्य दवाएं दी हैं तो उनका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय पर दवा लेना और उसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है ताकि रक्त शक्कर का स्तर संतुलित रहे। इसके अलावा दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के बदलना या बंद करना गलत हो सकता है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही दवाओं का सेवन करें।