क्या नया स्किन केयर प्रोडक्ट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा है? पहचानें ये 5 संकेत
क्या है खबर?
नए स्किन केयर उत्पादों का इस्तेमाल करते समय हमें अक्सर उत्साह और चिंता दोनों ही महसूस होते हैं। यह जानना जरूरी है कि नया उत्पाद आपकी त्वचा को फायदा पहुंचा रहा है या नहीं। कभी-कभी नया प्रोडक्ट हमारी त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नया स्किन केयर प्रोडक्ट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा है।
#1
जलन या खुजली होना
अगर आपको किसी नए स्किन केयर उत्पाद का इस्तेमाल करने के बाद जलन या खुजली महसूस होती है तो यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि वह उत्पाद आपकी त्वचा के लिए सही नहीं है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि त्वचा का तुरंत रिएक्शन ही आपके लिए सबसे अहम होता है।
अगर आपको किसी भी प्रकार की जलन या खुजली महसूस हो तो उस उत्पाद का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें।
#2
लालिमा या सूजन आना
अगर नए स्किन केयर उत्पाद का इस्तेमाल करने पर आपकी त्वचा पर लाल धब्बे या सूजन आने लगे तो समझ जाइए कि वह उत्पाद आपकी त्वचा के अनुकूल नहीं है।
आमतौर पर अच्छे उत्पादों का इस्तेमाल करने पर ऐसी समस्याएं नहीं होतीं।
अगर आपको नए उत्पाद से ऐसी समस्याएं होती हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें और त्वचा को ठंडे पानी से धोकर नमी देने वाली क्रीम लगाएं। इसके बाद किसी अन्य उत्पाद पर विचार करें।
#3
मुंहासे होना
अगर आपके चेहरे पर नए स्किन केयर उत्पाद का इस्तेमाल करने के बाद मुंहासे निकलने लगते हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह उत्पाद आपकी त्वचा के लिए सही नहीं है।
आमतौर पर अच्छे उत्पादों का इस्तेमाल करने पर ऐसी समस्याएं नहीं होतीं। अगर आपको नए उत्पाद से ऐसी समस्याएं होती हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें और त्वचा को साफ करके नमी देने वाली क्रीम लगाएं।
#4
त्वचा का रूखा होना
अगर आपको नए स्किन केयर उत्पाद का इस्तेमाल करने पर त्वचा सूखी लगने लगे तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह उत्पाद आपकी त्वचा के लिए उपयुक्त नहीं है।
अच्छे उत्पाद त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। अगर नए उत्पाद से त्वचा सूखी या बेजान लगने लगे तो उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें और किसी अन्य विकल्प पर विचार करें।
#5
एलर्जी होना
कई बार नए स्किन केयर उत्पाद एलर्जी का कारण बन सकते हैं जैसे रैशेज, खुजली आदि। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो तुरंत उस उत्पाद का इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें।
इन संकेतों पर ध्यान देकर आप अपने त्वचा की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकते हैं।