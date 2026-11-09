वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है? इन 5 स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर दें ध्यान

वायु प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद हानिकारक तत्व आपके सिरदर्द का कारण बन सकते हैं। अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है।

इस स्थिति में आपको अपने घर को साफ रखना चाहिए और अगर संभव हो तो हवा साफ करने वाले यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए।

इसके अलावा आप सिरदर्द से राहत पाने के लिए ठंडी पट्टी या बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं।