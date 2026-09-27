भारतीय लोग पाचन स्वास्थ्य को लेकर क्यों हो रहे हैं ज्यादा चिंतित? जानिए इसके कारण

प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा चीनी, नमक और चर्बी होती है, जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी जगह ताजे फल-सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर होता है।

इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनसे ऊर्जा भी मिलती है और शरीर में नमी बनी रहती है।

इस तरह से प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर आप अपने पाचन को बेहतर रख सकते हैं।