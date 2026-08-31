डिमेंशिया से जुड़े प्रारंभिक लक्षण

भूलने की आदत डिमेंशिया का संकेत? पहचानने के लिए जानें ये 5 प्रारंभिक लक्षण

लेखन अंजली 10:54 am Aug 31, 202610:54 am

क्या है खबर?

भूलने की आदत को लोग अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी-कभी यह डिमेंशिया का संकेत भी हो सकती है। डिमेंशिया एक मानसिक बीमारी है, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और याददाश्त समेत सोचने-समझने की क्षमता में कमी आती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण बताते हैं, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि भूलने की आदत सामान्य है या फिर यह डिमेंशिया के कारण हो रही है।