घी असली है या नकली? इन 4 तरीकों से लगाएं पता

घी भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है। इसके कई सेहत से जुड़े फायदे होते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले घी की शुद्धता पर अक्सर सवाल उठते हैं। नकली घी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, जिनसे आप असली और नकली घी में फर्क कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे।

#1 पानी में डालकर देखें पानी में थोड़ा घी डालकर इसकी शुद्धता जांच सकते हैं। अगर घी पानी में तुरंत घुल जाता है तो वह नकली हो सकता है, क्योंकि असली घी पानी में नहीं घुलता। असली घी धीरे-धीरे फैलता है और इसमें हल्की-सी खुशबू होती है। इस तरीके से आप असली और नकली घी में फर्क कर सकते हैं। यह परिक्षण हर किसी के लिए आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत और समय नहीं लगता।

#2 फ्रिज में रखकर जांचें फ्रिज में घी रखकर देखना भी उसकी शुद्धता की जांच करने का एक अच्छा तरीका है। असली घी फ्रिज में जम जाता है और उसका रंग थोड़ा बदल भी सकता है। वहीं, नकली घी फ्रिज में रखने पर भी अपनी स्थिरता बनाए रखता है। अगर आपके फ्रिज में रखा घी अलग स्थिरता वाला लगे तो समझ जाएं कि वह नकली है। इस तरीके से आप असली और नकली घी में अंतर कर सकते हैं और सही चुनाव कर सकते हैं।

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#3 खुशबू पर ध्यान दें असली घी की एक खास तरह की खुशबू होती है, जो दूध की वजह से ही आती है। अगर घी में प्राकृतिक दूध की महक महसूस होती है तो वह असली होगा। नकली घी में तेज और अप्राकृतिक खुशबू हो सकती है, जो इस बात का सीधा सबूत होती है कि घी दूध से नहीं बनाया गया है। इस तरीके से आप असली और नकली घी के बीच आसानी से फर्क कर सकते हैं।

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