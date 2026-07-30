गंदे कालीन को साफ करने के तरीके

गंदा हो गया है कालीन? इन 5 तरीकों से करें साफ, लगेगा नया

लेखन अंजली 04:19 pm Jul 30, 202604:19 pm

क्या है खबर?

कालीन का इस्तेमाल घर को सजाने के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर कालीन गंदा हो जाए तो यह पूरे कमरे की सुंदरता को प्रभावित करता है। इसलिए समय-समय पर इसका सही तरीके से सफाया करना जरूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने गंदे कालीन को आसानी से साफ कर सकते हैं और इसे नए जैसा बना सकते हैं। आइए आज इन तरीकों के बारे में जानते हैं।