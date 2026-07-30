गंदा हो गया है कालीन? इन 5 तरीकों से करें साफ, लगेगा नया
क्या है खबर?
कालीन का इस्तेमाल घर को सजाने के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर कालीन गंदा हो जाए तो यह पूरे कमरे की सुंदरता को प्रभावित करता है। इसलिए समय-समय पर इसका सही तरीके से सफाया करना जरूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने गंदे कालीन को आसानी से साफ कर सकते हैं और इसे नए जैसा बना सकते हैं। आइए आज इन तरीकों के बारे में जानते हैं।
#1
वैक्यूम क्लीनर का करें इस्तेमाल
अपने गंदे कालीन को साफ करने के लिए सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। इससे धूल-मिट्टी और छोटे-छोटे कण आसानी से निकल जाएंगे।
अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप ब्रश या झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि धूल-मिट्टी हटाने के बाद ही आप अन्य सफाई के तरीके अपनाएं ताकि कालीन की गंदगी और गहरी न हो।
इस तरह आप अपने कालीन को नए जैसा बना सकते हैं।
#2
खाने के सोडे का करें उपयोग
खाने का सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो गंदे कालीन को साफ करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में खाने का सोडा को कालीन पर छिड़कें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि वह घुल जाए। इसके बाद एक साफ कपड़े या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें। इससे कालीन की गंदगी निकल जाएगी और वह ताजा महकेगा।
खाने का सोडा न केवल गंदगी हटाता है, बल्कि कालीन की खुशबू भी बढ़ाता है।
#3
सिरका भी है कारगर
सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने का तरीका है, जो गंदे कालीन को साफ करने में बहुत काम आता है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में थोड़ा-सा सिरका मिलाएं और फिर इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरकर कालीन पर छिड़कें। कुछ मिनट बाद एक साफ कपड़े या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें।
इससे कालीन की गंदगी निकल जाएगी और वह ताजा महकेगा। सिरका न केवल गंदगी हटाता है, बल्कि कालीन की खुशबू भी बढ़ाता है।
#4
डिटर्जेंट पाउडर का करें इस्तेमाल
डिटर्जेंट पाउडर भी गंदे कालीन को साफ करने के लिए अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं और फिर इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरकर कालीन पर छिड़कें। कुछ मिनट बाद एक साफ कपड़े या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें।
इससे कालीन की गंदगी निकल जाएगी और वह ताजा महकेगा। डिटर्जेंट पाउडर न केवल गंदगी हटाता है, बल्कि कालीन की खुशबू भी बढ़ाता है।
#5
धूप में सुखाएं
अपने साफ किए हुए कालीन को धूप में सुखाना बहुत जरूरी है ताकि उसमें से नमी निकल जाए और वह पूरी तरह से सूख जाए।
इसके लिए सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है क्योंकि वह न केवल कालीन को सुखाती है बल्कि उसमें मौजूद कीटाणुओं को भी खत्म करती है।
धूप में सुखाने से आपका कालीन ताजा महकेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी। इस तरह आप अपने गंदे कालीन को आसानी से साफ कर सकते हैं।