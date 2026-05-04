क्या AC वाले कमरे में रहना स्वास्थ्य के लिए है हानिकारक? जानिए इससे जुड़े आम मिथक

गर्मियों में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। हालांकि, इसके आसपास कई भ्रम और गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं, जो लोगों को चिंता में डाल देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए आज हम आपको इससे जुड़े 5 सबसे आम भ्रमों के बारे में बताते हैं और उनकी सच्चाई जानते हैं, ताकि आप सही जानकारी के साथ उचित निर्णय ले सकें।

#1 AC से होती है एलर्जी यह सबसे आम भ्रमों में से एक है कि AC से एलर्जी होती है। सच यह है कि अगर इसकी नियमित सफाई की जाए तो इससे होने वाली एलर्जी की संभावना काफी कम हो जाती है। इसमें धूल, गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं। इसलिए, AC की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। इसके अलावा तापमान भी सही रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की समस्या न हो।

#2 AC से होता है सर्दी-जुकाम बहुत से लोग मानते हैं कि AC से सर्दी-जुकाम हो जाता है। सच यह है कि अगर इसका तापमान बहुत कम रखा जाए तो ठंडी हवा सीधे शरीर पर पड़ती है, जिससे सर्दी-जुकाम हो सकता है। इसलिए, इसका तापमान 24-26 डिग्री के बीच रखना बेहतर होता है, न कि 18-20 तक। इसके अलावा हवा सीधे चेहरे पर न पड़े, इसके लिए हवा निकलने वाली जगह को सही दिशा में सेट करें।

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#3 AC से होती हैं दिल की बीमारियां एक और भ्रम यह है कि AC इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि, अगर इसका तापमान बहुत कम रखा जाए और लंबे समय तक उसी स्थिति में रखा जाए तो इससे शरीर को अचानक ठंड लग सकती है, जिससे दिल पर दबाव पड़ सकता है। ऐसे में तापमान सही रखना जरूरी है और डॉक्टर से जांच करवाना भी अहम है।

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#4 AC से सूख जाती है त्वचा कई लोगों का मानना है कि AC इस्तेमाल करने से त्वचा सूख जाती है। यह भी एक भ्रम है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो इससे त्वचा पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हालांकि, अगर कमरे में नमी कम हो जाती है तो त्वचा सूखी लग सकती है। इसलिए, कमरे में थोड़ी नमी बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए आप नमी बनाए रखने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं।