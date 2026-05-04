क्या पालक वाकई में आयरन का अच्छा स्त्रोत है? जानिए इस बात की सच्चाई

पालक को अक्सर आयरन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यह धारणा इतनी मजबूत है कि कई लोग इसे बिना किसी सवाल-जबाब के सच मान लेते हैं। पालक खाने की सलाह डॉक्टर से लेकर माता-पिता तक देते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पालक में मौजूद आयरन का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? आइए इस बात की सच्चाई और पालक में मौजूद आयरन की असलियत के बारे में जानते हैं।

#1 पालक में आयरन की मात्रा पालक में आयरन की मात्रा को लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि पालक में आयरन की मात्रा अन्य हरी सब्जियों की तुलना में कम होती है। इसमें मौजूद आयरन की मात्रा लगभग 2.7 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है, जो कि अन्य सब्जियों जैसे ब्रोकली या मेथी से कम है। इसलिए, इसे आयरन का सबसे अच्छा स्रोत मानना सही नहीं है। हालांकि, इसे खान-पान में शामिल करने से आपको आयरन मिलेगा जरूर।

#2 आयरन का अवशोषण कैसे होता है? हमारे शरीर में मौजूद आयरन को अवशोषित करने के लिए विटामिन-C जरूरी होता है। पालक में विटामिन-C की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए, जब हम केवल पालक पर निर्भर रहते हैं, तो हमारे शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिल पाता। इसके अलावा पालक में एक तत्व होता है, जो आयरन के अवशोषण को रोकता है। इस वजह से पालक खाने से हमारे शरीर को उतना फायदा नहीं होता, जितना हम सोचते हैं।

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#3 आयरन की कमी के लक्षण आयरन की कमी होने पर खून की कमी, कमजोरी और थकान महसूस होना आदि जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी होती हैं। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए आयरन युक्त खाने का सेवन करना जरूरी होता है। पालक खाने से पहले यह जान लें कि उसमें मौजूद आयरन का अवशोषण हमारे शरीर द्वारा सही तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए, आयरन की कमी के इलाज के लिए अन्य स्रोतों का सहारा लेना बेहतर होता है।

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#4 आयरन के अन्य स्रोत पालक के अलावा कई अन्य खाने की चीजें भी हैं, जो हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा कर सकती हैं। दालें, चना, राजमा, चुकंदर, अनार और किशमिश जैसे खाद्य पदार्थ आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इनका सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी दूर हो सकती है। इसलिए, केवल पालक पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। अलग-अलग स्रोतों से आयरन लेना ज्यादा फायदेमंद होता है।