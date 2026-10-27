क्या आपको बच्चे की आंखों में कुछ ठीक नहीं लग रहा? इन संकेतों पर दें ध्यान
क्या है खबर?
बच्चों की आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक से नहीं देख पा रहा है या उसकी आंखों में कुछ असामान्य दिख रहा है तो उसे तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास ले जाएं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो बताते हैं कि आपके बच्चे को आंखों की जांच कराने की जरूरत है ताकि समय रहते उसकी आंखों की सही देखभाल हो सके।
#1
आंखों का लाल होना या पानी आना
अगर आपके बच्चे की आंखें लाल हो रही हैं या उनमें से पानी आ रहा है तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाने का समय आ गया है।
यह समस्या आमतौर पर एलर्जी, संक्रमण या सूजन के कारण हो सकती है। इन वजहों से बच्चे की आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
#2
आंखों का बार-बार झपकना
अगर आपका बच्चा लगातार अपनी आंखें झपक रहा है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ी हो रही है।
यह आदत उसकी आंखों की मांसपेशियों पर दबाव डाल सकती है और उसे दर्द या असुविधा का कारण बन सकती है। इसलिए इस आदत को नजरअंदाज न करें और तुरंत आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें।
#3
किताब या स्क्रीन से दूर रहकर देखना
अगर आपका बच्चा किताब पढ़ते समय या किसी स्क्रीन को देखते समय उसे दूर से देख रहा है तो यह एक जरूरी संकेत हो सकता है कि उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं।
यह समस्या उसकी नजरों में धुंधलापन या दोहरी नजर आने जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
सिर को झुकाकर देखना
अगर आपका बच्चा किसी चीज को देखने के लिए अपने सिर को झुकाकर या टेढ़ा करके देखता है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है कि उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं।
यह आदत उसकी गर्दन और कंधों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है जिससे दर्द या असुविधा हो सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें।
#5
आंखों में दर्द या जलन होना
अगर आपके बच्चे की आंखों में दर्द या जलन हो रही है तो यह एक जरूरी संकेत हो सकता है कि उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं।
यह समस्या उसकी नजरों में धुंधलापन या दोहरी नजर आने जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें।
इन सभी संकेतों पर ध्यान देकर आप अपने बच्चे की आंखों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।