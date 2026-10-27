बच्चे की आंखें कमजोर होने से जुड़े संकेत

क्या आपको बच्चे की आंखों में कुछ ठीक नहीं लग रहा? इन संकेतों पर दें ध्यान

लेखन अंजली 10:34 am Oct 27, 202610:34 am

क्या है खबर?

बच्चों की आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक से नहीं देख पा रहा है या उसकी आंखों में कुछ असामान्य दिख रहा है तो उसे तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास ले जाएं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो बताते हैं कि आपके बच्चे को आंखों की जांच कराने की जरूरत है ताकि समय रहते उसकी आंखों की सही देखभाल हो सके।