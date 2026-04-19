क्या तकिये के बिना सोना सेहत के लिए सही है? जानिए 5 स्वास्थ्य मिथक

बिस्तर पर तकिया न होना एक आम धारणा है, जो कई लोगों के बीच लंबे समय से फैली हुई है। यह माना जाता है कि तकिया न होने से सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। हालांकि, क्या यह सच में सही है या नहीं? आइए इस भ्रम की सच्चाई को जानते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई तकिये के बिना सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या नहीं।

#1 तकिये के बिना सोने से गर्दन में दर्द होता है यह सबसे आम भ्रम है कि तकिये के बिना सोने से गर्दन में बहुत दर्द होता है। सच यह है कि अगर आपका गद्दा सही हो और आपकी सोने की मुद्रा ठीक हो तो तकिये की जरूरत नहीं होती। कई लोग बिना तकिये के आराम से सोते हैं और उन्हें किसी तरह का दर्द नहीं होता। इसलिए यह कहना गलत होगा कि तकिये के बिना सोना हमेशा दर्द देता है।

#2 तकिया नींद को बेहतर बनाता है कई लोगों का मानना है कि तकिये नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। हालांकि, यह धारणा पूरी तरह से हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। कुछ लोग बिना तकिये के भी अच्छी नींद लेते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में सोते हैं और आपके शरीर की जरूरतें क्या हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि तकिये के बिना सोना हमेशा असुविधाजनक होता है।

Advertisement

#3 तकिये के बिना सोने से रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है रीढ़ की हड्डी को सही सहारा देने के लिए तकिये जरूरी होता हैं, ऐसा मानना शायद सही न हो। अगर आप सही तरीके से सोते हैं तो बिना तकिये के भी आपकी रीढ़ सीधी रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की स्थिति का ध्यान रखें और सही गद्दा इस्तेमाल करें। कई लोग बिना तकिये के आराम से सोते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती।

Advertisement

#4 तकिये के बिना सिर ठंडा रहता है एक आम धारणा यह है कि तकिये के बिना सिर ठंडा रहता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। सिर का तापमान मुख्य रूप से कमरे के वातावरण, हवा के प्रवाह और मौसम पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ तकिये पर। अगर कमरे में सही तापमान और वेंटिलेशन हो, तो बिना तकिये के भी आराम से सोया जा सकता है। कई लोग बिना तकिये के भी अच्छी नींद लेते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती।