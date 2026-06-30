बालों के लिए फायदेमंद है चावल के पानी और मेथी का मिश्रण? जानिए कैसे
क्या है खबर?
चावल का पानी और मेथी का मिश्रण बालों के लिए एक लोकप्रिय घरेलू नुस्खा है। यह माना जाता है कि यह मिश्रण बालों को मजबूत, चमकदार और स्वस्थ बनाता है। क्या यह वाकई इतना असरदार है? इस लेख में हम इस मिश्रण के फायदों और इसके पीछे के तथ्यों पर चर्चा करेंगे ताकि आप सही जानकारी के साथ अपने बालों की देखभाल कर सकें। इस मिश्रण का उपयोग कैसे किया जाता है, यह भी जानेंगे।
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चावल का पानी का महत्व
चावल का पानी बालों के लिए क्यों फायदेमंद माना जाता है, इसका मुख्य कारण इसमें मौजूद विटामिन और जरूरी तत्व हैं। जब आप चावल को पकाते हैं तो उसका स्टार्च और पोषक तत्व पानी में आ जाते हैं। यह पानी बालों के लिए एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन-B, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं। इससे बालों की चमक भी बढ़ती है।
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मेथी के बीजों के फायदे
मेथी के बीजों में प्रोटीन, आयरन और विटामिन-B होते हैं, जो बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। ये गुण बालों की बढ़त को बढ़ावा देते हैं और उन्हें मोटा बनाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीजों में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सिर की सूजन को कम करते हैं और बालों को गिरने से रोकते हैं। मेथी का पेस्ट या तेल बालों पर लगाने से बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं।
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मिश्रण कैसे बनाना है?
चावल का पानी और मेथी का मिश्रण बनाने के लिए पहले एक कप चावल धोकर उसे पानी में भिगो दें। 30 मिनट बाद पानी निकाल लें और इसे किसी बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें। अब मेथी के बीजों को रातभर पानी में भिगोएं और सुबह उन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चावल के पानी में मिलाकर इसे अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें।
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कैसे करें इस्तेमाल?
इस मिश्रण का उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपने सिर को धो लें, फिर चावल का पानी लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। 10 मिनट बाद इसे धो लें। इसके बाद मेथी का पेस्ट लगाकर 30 मिनट रखें और फिर सामान्य शैम्पू से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में दो बार दोहराना फायदेमंद होता है। इससे आपके बाल मजबूत, चमकदार और स्वस्थ बने रहते हैं।
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क्या यह सच में असरदार है?
हालांकि कई लोग इस मिश्रण को आजमाने की सलाह देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी प्रभावशीलता पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुई है। हर व्यक्ति के बाल अलग होते हैं इसलिए परिणाम भी भिन्न हो सकते हैं। अगर आपके बाल पहले से ही स्वस्थ हैं तो यह मिश्रण उतना असरदार नहीं होगा। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो पहले छोटे हिस्से पर परीक्षण करें ताकि किसी प्रकार की एलर्जी या समस्या न हो।