सरसों के तेल में मिलावट है या नहीं? इन तरीकों से लगाएं पता

सरसों का तेल भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल खाने के स्वाद को बढ़ा देता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। हालांकि, बाजार में मिलावटी सरसों के तेल की समस्या बढ़ती जा रही है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप असली और नकली सरसों के तेल में अंतर कर सकते हैं।

#1 रंग पर ध्यान दें सरसों के तेल का रंग उसके असली या नकली होने का संकेत दे सकता है। असली सरसों का तेल हल्का पीला या सुनहरा होता है। जबकि मिलावटी तेल का रंग गहरा होता है या उसमें अन्य रंग मिलाए जाते हैं। इसलिए, जब भी आप सरसों का तेल खरीदें तो उसके रंग पर ध्यान दें और कोशिश करें कि हल्के रंग वाला ही खरीदें। अगर आर्टिफिशियल रंग दिखे तो उसे कभी न खरीदें।

#2 खुशबू से पता लगाएं असली सरसों के तेल की खुशबू बहुत तेज होती है, जो कि ताजे सरसों की बीजों से आती है। अगर आपको तेल में किसी प्रकार की अजीब या हल्की खुशबू आ रही हो तो समझ जाइए कि वह मिलावटी है। असली और नकली सरसों के तेल की खुशबू में बड़ा अंतर होता है, इसलिए खुशबू पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे आपको सही और असली तेल खरीदने में मदद मिलेगी।

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#3 स्वाद चखें अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि आपका खरीदा हुआ सरसों का तेल असली है या नकली तो उसे थोड़ा-सा चखकर देख लें। असली सरसों का तेल थोड़ा तीखी और मसालेदार होता है, जबकि नकली सरसों का तेल चिकना और बेस्वाद लग सकता है। ऐसे में जब भी आप नया सरसों का तेल खरीदें तो उसका स्वाद जरूर चखें, ताकि आपको पता चल सके कि वह असली है या नकली।

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