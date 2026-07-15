पुदीने से जुड़े स्वास्थ्यवर्धक लाभ

पुदीना सिर्फ खाने की सजावट के लिए होता है? जानिए इसके स्वास्थ्यवर्धक लाभ

लेखन अंजली 12:29 pm Jul 15, 202612:29 pm

क्या है खबर?

पुदीने की पत्तियां न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आमतौर पर पुदीने का उपयोग हम खाने की सजावट या पेय में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुदीना कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है? आइए जानते हैं कि पुदीने का सेवन कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है और इसे अपनी डाइट में शामिल करें।