पुदीना सिर्फ खाने की सजावट के लिए होता है? जानिए इसके स्वास्थ्यवर्धक लाभ
क्या है खबर?
पुदीने की पत्तियां न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आमतौर पर पुदीने का उपयोग हम खाने की सजावट या पेय में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुदीना कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है? आइए जानते हैं कि पुदीने का सेवन कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है और इसे अपनी डाइट में शामिल करें।
#1
पाचन क्रिया को सुधारने में है कारगर
पुदीने में मौजूद मेंथॉल नामक तत्व पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। यह पेट के जूस के स्राव को बढ़ाता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है।
इसके अलावा पुदीने की चाय पीने से पेट की सूजन और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है।
अगर आप रोजाना खाली पेट पुदीने की चाय पीते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है और आप स्वस्थ रहते हैं।
#2
सांसों की दुर्गंध को दूर करने में है प्रभावी
पुदीने की ठंडी तासीर मुंह की दुर्गंध को दूर करने में सहायक होती है। इसमें मौजूद गुण बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे मुंह की बदबू भी दूर होती है।
अगर आप नियमित रूप से पुदीने की चाय या पानी पीते हैं तो आपकी सांसों की दुर्गंध नहीं होगी और आपका मुँह ताजा रहेगा।
इसके अलावा पुदीने का सेवन करने से मुंह का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।
#3
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में है सहायक
पुदीना विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यह शरीर में खून के स्राव को बढ़ाता है, जिससे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन बेहतर तरीके से काम करता है।
इसके अलावा पुदीने में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें बीमारियों से बचाए रखते हैं।
नियमित रूप से पुदीने का सेवन करने से आप स्वस्थ रहते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है।
#4
त्वचा के लिए है फायदेमंद
पुदीने की ठंडी तासीर त्वचा को ठंडक पहुंचाती है और उसमें निखार लाती है। इसमें मौजूद गुण सूजन कम करते हैं और त्वचा को ताजगी प्रदान करते हैं।
इसके अलावा पुदीने का फेस पैक लगाने से त्वचा की गंदगी साफ होती है और रोमछिद्र छोटे होते हैं।
अगर आप नियमित रूप से पुदीने का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है और उसमें निखार बनी रहती है।
#5
तनाव और थकान दूर करने में है मददगार
पुदीने की खुशबू तनाव कम करने में बहुत ही प्रभावी मानी जाती है। इसकी खुशबू नाक द्वारा सीधी दिमाग तक पहुंचती है, जिससे दिमाग शांत होता है और थकान दूर होती है।
अगर आप काम करते समय या सोने से पहले पुदीने की खुशबू लेते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है।
इसके अलावा पुदीने का सेवन करने से आपकी याददाश्त भी बेहतर होती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।