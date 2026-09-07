लंबे समय फ्रिज में रखे आटे का उपयोग

क्या लंबे समय तक फ्रिज में रखे आटे का उपयोग करना है सुरक्षित?

लेखन सयाली 04:34 pm Sep 07, 202604:34 pm

क्या है खबर?

आटे का उपयोग भारतीय खान-पान में बहुत आम है, लेकिन अगर आटा लंबे समय तक फ्रिज में रखा रहे तो क्या उसे खाना सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि खराब आटे से सेहत को नुकसान हो सकता है। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कब आटे का इस्तेमाल करना सुरक्षित है और कब उसे फेंक देना चाहिए, ताकि आपकी सेहत सुरक्षित रहे।