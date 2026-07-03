क्या चीज पर फफूंद लग जाए तो इसे खाना सुरक्षित है? जानिए सही जानकारी
क्या है खबर?
चीज एक लोकप्रिय डेयरी उत्पाद है, जिसका उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। हालांकि, अगर चीज पर फफूंद लग जाए तो कई लोग इसे खाने से कतराते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या इस तरह का चीज खाना सुरक्षित है या नहीं। इस लेख में हम इस सवाल का जवाब देंगे और आपको सही जानकारी देंगे, ताकि आप सुरक्षित तरीके से चीज का सेवन कर सकें।
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फफूंद क्या है और यह कैसे बनता है?
फफूंद एक प्रकार की कवक होती है, जो नमी और गर्मी वाले स्थानों पर तेजी से बढ़ती है। यह दूध से बने चीज पर भी लग सकती है। फफूंद 2 प्रकार की होती है- हानिकारक और गैर-हानिकारक। हानिकारक फफूंद सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है, जबकि गैर-हानिकारक फफूंद पनीर को थोड़ा खट्टा बना सकती है। हालांकि, इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए, यह जानना जरूरी है कि चीज पर लगी फफूंद किस प्रकार की है।
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चीज पर फफूंद लगने का कारण
चीज पर फफूंद लगने का मुख्य कारण नमी और हवा की कमी होती है। जब चीज को सही तरीके से नहीं रखा जाता या पूरी तरह से बंद डिब्बे में नहीं रखा जाता तो उसमें नमी जमा हो जाती है, जिससे फफूंदी लग सकती है। इसके अलावा अगर चीज लंबे समय तक ठंडे स्थान पर रखा रहता है तो उसमें हवा नहीं पहुंच पाती, जिससे फफूंदी लगने की संभावना बढ़ जाती है।
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क्या फफूंद वाला चीज खाना सुरक्षित है?
अगर आपके चीज पर फफूंद लग गई है तो उसे खाने से पहले उसकी स्थिति को अच्छी तरह से जांच लें। अगर फफूंद सफेद या हल्की हरी है तो इसे खाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यह ज्यादातर दूध की प्राकृतिक फटी हुई क्रीम होती है। हालांकि, अगर फफूंद गहरी हरी या काली है तो इसे न खाएं, क्योंकि यह हानिकारक हो सकती है और आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है।
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फफूंदी हटाने का तरीका
अगर आपके चीज पर हल्की फफूंद लगी हुई है तो आप उसे आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक तेज चाकू लें और फफूंद वाले हिस्से को अच्छे से काट दें। इस प्रक्रिया से चीज का स्वाद या गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती। ध्यान रहे कि हमेशा साफ चाकू का इस्तेमाल करें, ताकि बैक्टीरिया फैलने का खतरा न रहे। इसके अलावा ध्यान रखें कि पनीर को सही तरीके से रखना भी जरूरी है, ताकि फफूंद न लगे।
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चीज को स्टोर करने का सही तरीका
चीज को हमेशा बंद डिब्बे में रखें, ताकि नमी न जमा हो और हवा भी पहुंचे। अगर जल्दी इस्तेमाल करना हो तो इसे ठंडे स्थान पर रखें, लेकिन अगर लंबे समय तक रखना हो तो बर्फीले स्थान पर रखना बेहतर विकल्प है। इस तरह आप अपने चीज को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी तरह की फफूंद से बचा सकते हैं। याद रखें कि सही तरीके से चीज को रखना ही इसे ताजा बनाए रखेगा।