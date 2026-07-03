क्या चीज पर फफूंद लग जाए तो इसे खाना सुरक्षित है? जानिए सही जानकारी

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फफूंद क्या है और यह कैसे बनता है?

फफूंद एक प्रकार की कवक होती है, जो नमी और गर्मी वाले स्थानों पर तेजी से बढ़ती है। यह दूध से बने चीज पर भी लग सकती है। फफूंद 2 प्रकार की होती है- हानिकारक और गैर-हानिकारक। हानिकारक फफूंद सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है, जबकि गैर-हानिकारक फफूंद पनीर को थोड़ा खट्टा बना सकती है। हालांकि, इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए, यह जानना जरूरी है कि चीज पर लगी फफूंद किस प्रकार की है।