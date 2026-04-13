क्या दोपहर के समय कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं? जानिए इससे जुड़े 5 भ्रम

दोपहर के समय कॉफी पीने को लेकर कई गलतफहमियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे दिनभर ऊर्जा बनी रहती है, जबकि कुछ इसे सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हैं। इस लेख में हम इन गलतफहमियों का सच जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में दोपहर के समय कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका सेवन कब करना सही होता है और इससे क्या फायदे हो सकते हैं।

#1 भ्रम- दोपहर की कॉफी से नींद पर पड़ता है बुरा असर यह सबसे आम गलतफहमी है कि दोपहर में कॉफी पीने से नींद खराब होती है। हालांकि, सच्चाई इससे अलग होती है। अगर आप नियमित रूप से कॉफी पीते हैं तो इससे आपकी शरीर की आदत बन जाती है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा अगर आप कुछ घंटों पहले ही कॉफी पी लेते हैं तो रात को सोने में भी कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि काम करने के लिए ऊर्जा ही मिलती है।

#2 भ्रम- दोपहर की कॉफी से होती है पानी की कमी कई लोग मानते हैं कि दोपहर में कॉफी पीने से शरीर में पानी की कमी होती है, लेकिन यह सिर्फ एक गलतफहमी है। सही मात्रा में कॉफी पीने पर शरीर में पानी की कमी नहीं होती। दरअसल, कॉफी में मौजूद कैफीन हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव डालता है, जिससे थोड़ा अधिक पेशाब आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको पानी की कमी होगी। अगर आप संतुलित मात्रा में कॉफी का सेवन करते हैं तो इससे कोई समस्या नहीं होती।

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#3 भ्रम- दोपहर की कॉफी से पेट में होती है जलन यह भी एक गलत धारणा है कि दोपहर में कॉफी पीने से पेट में जलन होती है। सच यह है कि अगर आप खाली पेट कॉफी पीते हैं तो इससे पेट में जलन हो सकती है। इसलिए, हमेशा कुछ खाकर ही कॉफी पिएं। इसके अलावा अगर आप सही मात्रा में और संतुलित तरीके से कॉफी का सेवन करते हैं तो इससे कोई समस्या नहीं होती। यह आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है।

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#4 भ्रम- दोपहर की कॉफी से बढ़ता है वजन कुछ लोग मानते हैं कि दोपहर के वक्त कॉफी पीने से वजन बढ़ता है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो दोपहर की कॉफी पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल, कॉफी में मौजूद कैफीन चयापचय को तेज कर सकता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसलिए, कॉफी से वजन बढ़ने का डर नहीं होना चाहिए।